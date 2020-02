Ultime Notizie Roma del 02-02-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla relazione da Francesco Vitale in studio la Gran Bretagna allo scoccare della mezzanotte non è nell’Unione Europea poco prime cominciato un conto alla rovescia sulla facciata di downing Street è un altro sulle scogliere di Dover una folla di euroscettici riunita lui Mister celebrato mentre limburgo in Scozia una contro-manifestazione tornata a chiedere un nuovo referendum per staccarsi da Londra e tornare indoeuropea per Johnson è l’alba di una nuova era per molti momento di meravigliosa speranza per altri di smarrimento Ma noi vogliamo riunire il paese ha detto e avere una Cooperazione amichevole con gli ex partner dell’Unione Europea in Irlanda del Nord ricompaiono invisibile frontiera con Dublino a Bruxelles prevale la sensazione di un passo avventato dagli Stati Uniti esulta Il segreto di stato americano Mike Pompeo permettendo il rafforzamento dei legami con il Regno Unito il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per teper il coronavirus cinese stanziando €5000000 a gestire la calamita sarà un Commissario straordinario Come avvenne per la sarta è il capo della protezione civile Borrelli in caso di necessità potrà riacquisire hotel e strutture intanto rassicura la prevenzione funzione Ogni allarmismo ingiustificato condannati gli atti di intolleranze che si è cercato in Italia Restano due una coppia di turisti cinesi in condizioni discrete allo Spallanzani stop ai voli da e per la Cina controlli rafforzati nei porti energenza anche negli Stati Uniti dove wallstreet sede oltre il 2% in Cina l’ultimo bilancio registra quasi 12259 morti Pechino ammette ritardi nella gestione dell’ epidemia E si comincia a temere per le conseguenze economiche oggi e domani si viene a Roma la prima assemblea nazionale di Italia viva dal titolo buon governo verso turismo per sconfiggere populismo correlatività occorrono i risultati di cerenzia occorre riformismo parola noiosa questa riformismo una parola che non scalda Ma è una prova che serve per sconfiggere la parola populismoanticipi tennis infinitamente 030 la situazione molto complicata e le vicende internazionali dalla Cina e darsi alla Lidia rischiano di peggiorare il quadro bisogna cambiare pazzo concludi 5 casi di omicidio in poche ore ieri da sud a nord in Alto Adige un pakistano di 38 anni ucciso la moglie all’ottavo mese di gravidanza in Sicilia Mussomeli nel mistero un 27enne ha sparato una donna con la quale aveva avuto una breve relazione figlia Poi si è suicidato a Mazara del Vallo nel Trapanese un uomo massacrato di botte per tre giorni la moglie fino a ucciderla in Sardegna un uomo di 53 anni è in stato di fermo dopo che il corpo della compagna di sempre stato ritrovato dai carabinieri a Genova uomo ucciso l’ex moglie poi ha tentato il suicidio allarme della Cassazione quella dei femminicidio è un’emergenza Nazionale dice il procuratore generale Salvi il Senato americano ha detto no a nuovi testimoni nuove carte nel corso del processo per impeachment nei confronti di Donald Trump è rifatto spianando la strada per la soluzione del presidente americano una vergogna nessun testimonedocumento il Senato si è sottratto alle sue responsabilità la soluzione di Donald Trump così Non avrà alcun valore l’America ricorderà questo sciagurato giorno commentato a caldo il leader della minoranza Democratica insegnato reception il voto finale sul impeachment è stato fissato per mercoledì giorno dopo il discorso sullo stato dell’unione le trattative tra i commissari al Serio Metal vanno avanti anche oggi nella speranza di arrivare un accordo per il prossimo 6 Febbraio giorno prima dell’udienza Milano e discussione riguarda il finanziamento del nuovo piano industriale per la Acciaierie di Taranto ieri i regali di arcelomittal hanno depositato le compro repliche nella causa civile in corso su ricorso contro il recesso dal contratto da parte del gruppo franco-indiana porta oggi era Coppa del Mondo di sci ha il giorno della discesa associ protagoniste le donne a garmisch-partenkirchen gli uomini ma è dalle prime che ci si attendono i risultati migliori per l’Italia a Melbourne dove gli Open di tennis d’Australia volgono al termine Novak Djokovic punta alla Vittoria nella finale di domani per il domenicaChi è dovuto restare in campo per più di 8 ore per diventare il primo austriaco a giocare in finale a Melbourne E questa era l’ultima notizie buon proseguimento di scorta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa