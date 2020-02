Ultime Notizie Roma del 02-02-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dell’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio l’informazione Al via questa mattina dall’aeroporto di Pratica di Mare vicino Roma l’operazione dell’Aeronautica Militare che riporterà a casa 67 italiani rimasti bloccati avn dopo lo scoppio dell’epidemia mentre si lavora per crearne altri arriveranno in Italia domani mattina e saranno sottoposte a rigorosi controlli anche se tra loro non risultano contagi neanche sospetti Intanto il piano del governo per prevenire la diffusione del virus pesoforma da domani si attiverà un ponte aereo che dovrebbe riportare a casa i cinesi rimasti in Italia per lo stop degli aerei e al ritorno gli italiani in fuga dal coronavirus mentre saranno aumentati i controlli negli aeroporti nei porti sospesi visti in ingresso in Italia dalla Cina Il commissario Borelli esclude la chiusura delle frontiere all’ospedale Spallanzani di Roma in corso test su 13 casi sospettiosservazione altri 13 sono stati di me si Intanto il bilancio si è aggravato hanno superato quota 14300 e contagiati di coronavirus in tutta la Cina i morti sono 304 a cui si aggiunge il primo decesso fuori dal paese annunciato nella notte nelle Filippine nelle ultime 24 ore in Cina si sono registrati oltre 2509 contatti e 45 morti tutti nella provincia di hubei anche a Wang sia grave l’emergenza wenzhou terza città dello Ze zhang con 9 milioni di abitanti ha chiuso tutte le strade di accesso contenere Il Contado nella Cina isolata dalla comunità internazionale comincia a scarseggiare il materiale medico le autorità cinesi hanno rilevato casi di virus h5n uno quello della viaria nella provincia centrale del un anno sono stati abbattuti ventimila polli con la conferma di contagio migranti 5 interventi di soccorso nei giorni scorsi al largo della Libia sono stati tratti in363 migranti adesso in viaggio sulla nave Open Arms verso Pozzallo il via libera per lo sbarco è arrivato dopo l’attivazione della ripartizione Dei migranti Come previsto dall’accordo di Malta intanto l’ex ministro Matteo Salvini annuncia mi è arrivata un’altra richiesta di processo perché ad agosto bloccato lo sbarco di clandestini della nave di una NG spagnola le Provano tutte per fermare impaurire voi vi prometto che non molle non mollerò mai ha detto l’ex Ministro dell’Interno il leader della Lega via Social nell’agosto scorso Salvini aveva affermato lo sbarco di Open Arms oltre a quello Grigoletti lo sport in chiusura calcio è Serie A ventiduesima giornata di campionato dopo gli anticipi di ieri si riparte questo oggi con Juventus Fiorentina alle 12:30 se Lazio Spal Milan Verona Atalanta Genoa Lecce Torino e poi udinese-inter alle 20:45 domani chiude la giornata Sampdoria Napoli alle 20:45 ieri seraIl Sassuolo ha schiantato la Roma sul 4 a 2 Il Bologna ha battuto il Brescia 21 pareggio per 22 tra Cagliari e Parma è tutto dalla redazione buona giornata

