Ultime Notizie Roma del 02-02-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il virus è stato isolato all’ospedale Spallanzani di Roma significa molte opportunità di poterlo studiare capire di verificare meglio cosa si può fare per bloccarne la diffusione ha detto il ministro speranza ci saranno a disposizione della comunità internazionale si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vacci l’Italia diventa riferimento per questa ricerca ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Ippolito copia cinese ricoverata in condizioni discrete entrambi con polmonite virale le 20 persone entrato in contatto con la doppia sono in buone condizioni è partito dall’Italia il volo militare che li porterà a casa 60 connazionali dawan domani mattina saranno a Pratica di Mare di unità la task force del Ministero della Salute il punto sui controlli e misure per porti aeroporti e le persone Intanto in Cina a One sospettate di aver contrattocoronavirus saranno isolati in aree designate con effetto immediato prevede una disposizione delle autorità sanitarie locali che profilo alla nascita di una sorta di Lazzaretti una malato contagiato dal coronavirus si è suicidato impiccandosi ad un cavalcavia sempre in Cina dopo non sarebbe stato accolto in un ospedale avrebbe deciso l’estremo gesto per non tornare a casa e contagiare la famiglia di contadini hanno superato quota 14 mila 300 in tutta la Cina i morti Secondo l’ultimo bilancio ufficiale sono 304 Arriva anche il primo decesso fuori dal paese annunciato nelle Filippine persone tornate da guaina in Germania a bordo dell’aereo militare a disposizione per il rientro dei Passeggeri sono stati contagiati dal virus australiane chiusura il cadavere dell’escursionista italiano scomparso è stato individuato oggi sulle Blue mountains alla fermata Polizia dello Stato australiano del nuovo Galles del Sud il giovane di 24 anni era scomparso mercoledì scorso recita il testo riprendo Sì a Mattia fiaschini senza mai citarlo per nome il giovane era originario di Cesenaè tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa