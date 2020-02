Ultime Notizie Roma del 02-02-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno 343 migranti a bordo è attraccata nel porto di Pozzallo le operazioni di sbarco sono più lunga del previsto per lo stato di emergenza dichiarato dal governo per il coronavirus da seguire lungo protocollo per le verifiche i primi 60 migranti sono già scesi imponente la macchina dell’accoglienza con ambulanze medici in banchina trattandosi del primo sguardo dopo l’emergenza Italia Salvini dichiara di aver ti porti per la gioia degli scafisti qualche giudice fa politica che mancamento italiani del fronte a votare in Parlamento il DDL costa se sulla prescrizione non venisse prima prova il Lodo Nibali nel milleproroghe l’ho detto Matteo Renzi alla seconda giornata dell’assemblea nazionale di Italia Viva i riferimenti alimentamente al milleproroghe presentato da Lucia Annibali che sospende per un annodella riforma Bonafede Chi è sterile cadaveri degli escursionisti italiano scomparso è stato individuato oggi sulle Blue mountains in Australia lo ferma la polizia dello stato del nuovo Galles del Sud in un comunicato pubblicato sul proprio sito il giovane di 24 anni era scomparso mercoledì scorso recita il testo riferendosi a Mattia schemi senza mai citarlo per nome il giovane era originario di Cesenatico della Somalia dichiarato lo stato di emergenza per fare fronte al invasione di locuste nel paese lo Annuncia il Ministero dell’Agricoltura di Mogadiscio invasioni Milazzo tutto intorno d’Africa il secondo gli esperti è dovuta agli sbalzi meteorologici connessi con il cambiamento climatico è il primo paese della Regione a dichiarare lo stato di emergenza Tiriamo in Italia in chiusura Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino rete La sessione è stata acquisita questa mattina era sede del comune ancora non comunicate le motivazioni del gesto dell’ ex ministro Benevento è l’unico capoluogo di provincia in Campania guidato dal centrodestra è tutto grazieci seguito le news tornano alla prossima edizione

