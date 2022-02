Ultime Notizie Roma del 02-02-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mentre in Italia sono entrati in vigore le nuove regole sul green passi le tasso di positività covid Inizia a scendere oggi importantissimo Consiglio dei Ministri sul tavolo scuola certifica verde e colori delle regioni regioni si parla di Durata illimitata per chi ha la terza dose e didattica a distanza solo per i vaccinati da ieri È scattato anche l’obbligo vaccinale per gli over 50 Salvo Chi è esentato per motivi di salute di coloro che non si regola è prevista una sanzione di €100 una tantum l’attenzione sarà erogata dall’ Agenzia delle Entrate attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali l’economia corre l’inflazione gennaio raggiunto un livello più 4,8% che pensate non si registrava ad aprile 1996 il primo mese dell’anno secondo quanto emerge dalle Stime preliminari diffusi oggi dall’istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumol’intera collettività al lordo dei tabacchi registra un aumento del 1,6 % su base mensile e del 4,8 % su base annua lutto nel mondo del cinema Se n’è andata Monica Vitti l’attrice aveva 90 anni ad annunciare il decesso Walter Veltroni su Twitter icona del cinema italiano assente da diversi anni dalla scena pubblica perché è ammalata aveva compiuto 90 anni ha Monica Vitti nome d’arte di Maria Luisa Cifarelli era nata a Roma il 3 novembre del 1931 ha esordito nel cinema dopo alcune esperienze tu palcoscenici teatrali nel 1954 imponendosi poi All’attenzione Internazionale delle interpretazioni nei film di Michelangelo Antonioni l’avventura la notte il deserto Russo Sanremo in chiusura numeri da record per Amadeus sono stati 10 milioni 911 mila gli spettatori della prima serata del festival con il 54% di dati miglior la serata di solito entra negli annali superando anche il primo festival di Baglioni In termini di share medio e il Baglioni bis sia per spettatori che perciò erano 17 anni che la media della prima serata non supera 54% bisognaFestival del 2005 condotto da Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica felini quando lo share medio della serata d’esordio fu del 54,78% era l’ultima notizia per il momento informazione e torna la prossima edizione

