Ultime Notizie Roma del 02-03-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio la TAV è ancora una stella fa luce ma è morta Perché la mobilità sta cambiando industriali che dovrebbero dirci loro come ci muoveremo tra vent’anni continuano a voler fare buchi nella roccia Svegliatevi grandi progetti sono altri così Beppe Grillo durante lo spettacolo a Torino davanti al Teatro Colosseo il fondatore del MoVimento 5 Stelle è stato contestato dal gruppo dei genitori innovax per aver firmato il patto per la scienza la crescita dell’area Euro ha passato il piccolo interno, del Fondo Monetario Internazionale ha rivisto le Stime di crescita per la Germania dove le difficoltà nel settore dell’auto è la più bassa domanda esterna peseranno sulla crescita del 2019 e per l’Italia dei rischi sovrani finanziari sono venti contrari alla crescita lo ferma il direttore generale delle Fondo Monetario Internazionale Christine lagarde secondo la quale non lo facevi subito a forzare la condivisione del rischioOne con forza l’insistenza della camera di procedere con la cosiddetta estradizione di me in guangzhou e ha presentato protesta formale in una nota del Ministero degli Esteri risponde alla mostra del Ministero della Giustizia canadese che ieri ha dato l’ok perché proceda leader di estradizione in negli Stati Uniti direttrice finanziaria di Huawei accusata di aver eluso le sanzioni americane all’iran è un grave incidente politico decine di feriti e 45 arresti al bilancio di scontri avvenuti Ad Algeri durante le nuove manifestazioni contro la candidatura del presidente abdelaziz bouteflika ha un mandato le quali hanno partecipato decine di migliaia di persone nella capitale in altre città per cui ora hanno aesthetic secondi media 56 poliziotti e 7 manifestanti sono rimasti feriti in incidenti Partiamo ora con lo sport il Cagliari ha battuto per 2-1 l’Inter nell’anticipo serale di ieri decisive le reti di ceppitelli e pavoletti per i nerazzurri ora è il terzo posto in bilico Milan Aeroproveranno ad approfittarne rossoneri scenderanno in campo alle 18:00 contro il Sassuolo mentre i giallorossi Saranno impegnati nel derby contro la Lazio alle 20:30 alle 15:00 a Empoli Parma Italia invece mi riempie l’intero Podio nel terzo giorno di mondiali di ciclismo su pista in corso in Polonia oro e bronzo li porto a casa Filippo Ganna e Davide Pierani negli ultimi mente individuale maschile l’argento Letizia Paternoster nome femminile con il piccolo armadio di aver mancato di un soffio solo due punti l’assalto al titolo iridato ci fermiamo qui appuntamento a più tardi buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa