Ultime Notizie Roma del 02-03-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’informazione è partita Milano la manifestazione è oggi il contro il razzismo Pippo la prima alle persone a cui hanno partecipato migliaia di persone aperto il corteo uno striscione giallo con il nome del Renzo tenuto dagli scout vicino a loro sindaco di Milano sala è un momento di grande cambiamento per il paese e questa è la nostra visione dell’Italia uno spartiacque per la società dice tra i presenti i segretari della CGIL Landini della UIL Barbagallo il governatore della Toscana Rossi Lazio Zingaretti Molte le famiglie con bambini arrivati alla coloratissima manifestazione la cronaca una tempesta emotiva determinata dalla gelosia può attenuare la responsabilità di chi uccide anche sulla base di Questo ragionamento è stata quasi dimezzati in appello la pena un cinquantasettenne omicida Reo confesso di una donna con cui aveva una relazione da un mese che traggono il 5 ottobre 2016 a Riccione il procuratore generale aveva chiesto la confermasentenze giudici pur riconoscendo l’aggravante hanno ridotto la pena a 16 anni concedendo Le attenuanti generiche ancora che non è che una donna di 33 anni è stata uccisa in casa a Melito di Napoli raggiunta da colpi Darma da fuoco al marito che si è costituito l’uomo ha precedenti la coppia ha due figli Una ragazzina di 14 anni un maschio di 7, non complesso di edilizia Popolare di Lodi via Papa Giovanni non lontano dal centro storico della cittadina del Napoli ultima notizia la stele commemorativa della Antica Sinagoga nel centro di Strasburgo è stata profanata questa notte il monumento che ricorda l’incendio appiccato dei nati il 30 settembre 1940 L’Antica Sinagoga è stato giù dal piedistallo la segnalazione al comune della città sede del Parlamento Europeo nel letto della Francia è arrivata da un passante è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa