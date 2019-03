Ultime Notizie Roma del 02-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in ridurre la politica le primarie domani del PD per il nuovo segretario in campo tutti e tre i candidati mai detto che se perdo esco dice Giachetti ci candidiamo per una nuova stagione dei crema per ma invece con i moderati italiano la testa il programma di Zingaretti Renzi fa gli auguri a tutti e tre chiunque vinca non dovrà temere alcuna guerriglia come quella che io subito dice apprezza che tutti abbiano influito accordi con il 53 ritorni al passato Non sono primari. di ne sarebbero riflesso condizionato di chi combatte il Matteo sbagliato aggiunge pensi e non hanno il valore della diossina Taranto sarebbe aumentato del 916% passando da 0,77 kg del 2017 da 7,07 kg del 2018 molto vicino agli 8 kg del 2009 quando me la masseria Carmine furono prelevati 1124 capi di bestiamee poi abbattuti può denunciare nell’area ex Ilva i verbi con il coordinatore Angelo Bonelli al consigliere comunale Vincenzo Fornaro ex allevatore riportando i dati di arpa Puglia andiamo a Milano oggi la manifestazione razzismo People prima le persone hanno partecipato migliaia di persone aperto il corteo uno striscione giallo con il nome dell’elemento tenuto dagli scout vicino a loro il sindaco sala è un momento di grande cambiamento per il paese Questa è la nostra visione dei le parole del primo cittadino uno spartiacque per la società dice fra i presenti il segretario della CGIL Landini della UIL Barbagallo Napoli della Toscana Rossi e del Lazio Zingaretti Monte le famiglie con bambini che sono arrivate alla colorati in chiusura un’ultima notizia una delle cose che più mi ha toccato quando si anni fa sono arrivato a Roma e il volontariato italiano è grandioso sono le parole di Papa Francesco parlando a braccio durante l’udienza con l’Associazione dei di leucemia avete tre grandi cose ha detto il volontariato il cooperativismo e gli operatori delle parrocchie Grazie di questo aggiunto il pontefice era l’ultima notizia Grazie per averci seguitotornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa