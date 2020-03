Ultime Notizie Roma del 02-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale Conte ha firmato il decreto del presidente del consiglio per nuove misure contro la diffusione del coronavirus Italia divisa in quattro io 11 comuni della zona rossa le regioni Lombardia Veneto Emilia Romagna nelle province di pesaro-urbino e Savona le province di Bergamo Lodi Cremona il resto del territorio nazionale della nuova parola chiave il sistema indicato per tenere le distanze tra le persone il governo prepara intanto misure aggiuntive da 3,6 miliardi ed è pronto a chiedere al Parlamento e l’Unione Europea di sfondare il deficit superano quota 3000 ai decessi legati alla coronavirus in 65 paesi al mondo di cui oltre 2900 in C salgono ancora i casi di contagio in quella del tutto il comandante italiano arma è sbarcato per ultimo dalla Diamond in Giappone negli Stati Uniti secondo decesso nello stato di Washington e primo casa a New York in Francia chiuso il Louvre eaapp salone del libro di Parigi positivi in Spagna lo scrittore cileno si vede la moglie nel Regno Unito il prendere Johnson per dire oggi il comitato di emergenza cobra e anche l’outsider rivelazione battigia che lasciala per la casa bianca dopo il crollo il software on-line dove ha trionfato biden seorang candidati alla presidenza americana dopo che anche il miliardario sei alla gettato la spugna terza volta alle urne in meno di un anno Intanto per Israele Dove si torna a votare oggi per scegliere un governo ai sondaggi indicano nuovo possibile stallo Grecia in stato di massima allerta di fronte al flusso di migliaia di profughi siriani dalla Turchia a te ne rafforza le pattuglie alle frontiere sospende le richieste d’asilo per regolari sarebbero oltre 80 mila migranti ad aver attraversato fino al confine turco Colognola Europea Bruxelles convoca una riunione dei ministri degli esteri europei per domanda ricevi stasera il premier bulgaro Borisov Gualtieri suppletiva Roma centro e si prepara Sud entrare in Parlamento Gentiloni che nominato commissario europeo aveva lasciato il peggio ha votato il 17,66% dei chiamati alle urne lui metto 5 stelle sotto il 5%senti il centro-destra incazzato il 26% un successo che premia la coalizione di centrosinistra è una vittoria che rafforza il governo ha commentato il ministro dell’economia dell’esecutivo con te un Vicenne stato ucciso a Napoli da un carabiniere di 23 anni fuori servizio che aveva tentato di rapinare il minore avrebbe minacciato militare con una pistola poi risultata finta il carabiniere avrebbe sparato tre colpi parenti della vittima hanno devastato il pronto soccorso Dove era stata trasportata il padre parla di esecuzione chiedere oggi l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona la Corea del Nord ha lanciato dalla sua costa orientale del Proietta Verso il mar del Giappone secondo il comando di Stato Maggiore congiunto stuprano si tratta della prima iniziativa del genere da parte del Nord dalla minaccia dei mesi scorsi sulle armi strategiche del primo test missilistico dal 28 novembre della Serie A di calcio giocate ieri a Lecce l’Atalanta vince 32 con tripletta di Zapata a Cagliari la Roma passa 43 con doppietta di Carini proseguono Intanto i contatti fregherebbe rimodulare il calendario dopo i librivirus e dopodomani in assemblea dovrebbe arrivare una proposta condivisa disputare regolarmente alle semifinali di Coppa Italia di mercoledì e giovedì 679 recuperare le sigarette nella 26a via Per il MotoGP per il virus cancella la gara in Qatar rimandata quella intera era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa