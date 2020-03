Ultime Notizie Roma del 02-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tra numero dei capelli Duomo di Milano le porte secondarie sono state aperte alle 8 per una breve preghiera mentre i fedeli che potranno entrare numero contingentato per evitare assembramenti l’accesso Sara consentito dalle 9 con te intanto firmato il decreto con le nuove misure contro il contagio L’Italia si divide in quattro 15 comuni della zona rossa le regioni Lombardia Veneto Emilia Romagna nelle province di pesaro-urbino e Savona le province di Bergamo Lodi Piacenza e Cremona il resto del territorio nazionale il governo Prepara anche misure aggiuntive da 3,6 miliardi ed è pronta a chiedere al parlamento dell’Unione Europea di sfondare il deficit Lose weight sosteneva oggi voli per Tokyo e Roma l’Indonesia riferisce dei suoi primi casi confermati di coronavirus una donna di 64 anni sua figlia di 31 sono risultate positive ai test in ospedale di Giacartasarebbero stati in contatto con un cittadino giapponese di ritorno dalla Malesia intanto superano quota 3000 e decessi per il virus in 65 paesi al mondo di cui oltre 2900 in Cina il comandante italiano arnese per ultimo dalla Diamond in Giappone negli Stati Uniti si registra il secondo decesso nello stato di Washington e il primo casa New York nel Regno Unito il premier Johnson preside oggi il comitato d’emergenza cobra la Francia che l’impatto sull’economia francese sarà peggio del previsto mercoledì prossimo ci saranno riunione telefonica Tre ministri dell’economia del G7 dell’eurogruppo per stabilire un’azione concertata sull’epidemia di coronavirus Lorenzo ministro francese Bruno lemaire e anche L’Alzheimer rivelazione battigia che lascia la corsa da me per la casa bianca dopo il crollo in south Carolina Dove ha trionfato Bin Laden sono sei ore idee candidati alla presidenza americana dopo che anche il miliardario Sawyer aveva gettato la spugna terza volta alle urne in meno di un anno Intanto per Israele Dove si torna al voto oggi per scegliere un governo anche se sondaggi in vico nuovodiretta Roberto Gualtieri vince le suppletive di Roma centro e si prepara subentrare in Parlamento ha Paolo Gentiloni che nominato commissario europeo aveva lasciato Il seggio ha votato il 17,66% dei chiamati alle urne il MoVimento 5 Stelle va sotto il 5% mentre il centro-destra incassa il 26% un successo che premia la coalizione di centrosinistra una vita che rafforza il governo promette il ministro del andiamo a chiudere parlando di scuola aumenta il divario tra le varie regioni il presidente di ANIEF Marcello Pacifico di riflessione sugli ultimi risultati che riguardano anche un deficit Per quanto riguarda il Sud Italia sul risultati di apprendimento degli studenti bisogna stare sempre apparire 23 velocità incontro i miei stressato rinviato avuto da Sottosegretario Ascani Ma noi siamo pronti con delle proposte che vanno a incidesul analisi di problemi e soprattutto nella prospettare delle soluzioni che vanno nella direzione di poter garantire detto che supera tutti indipendentemente dalla regione di residenza problemi problemi Innanzitutto sono quelli raccolti dei dati delle prove Non so lì anche delle prove fatte da aeroporto Pisa È una siamo convinti che questi problemi nascono da problemi legati alla diversa strutturazione dei territori sono territori con maggiori deficienza punto di vista dell’economia reale o alto rischio migratorio ancora isolata dal punto di vista geografico e non li teniamo tutti questi territori disegno intervenire con una crescita differenti con Alessia rispecchino il tempo a scuola il tempo pieno il tempo prolungato l’obbligo scolastico fino a 18 anni a dove abbiamosono tutti quel posto che porterà avanti alla prossima riunione per poter garantire un diritto costituzionalmente protetto che cosa gli scoccerà Ivi incluso problema delle classi pollaio degli alunni con disabilità che volto 3/4 in deroga alla legge vengono iscritti nella stessa classe in realtà c’è bisogno di una maggiore attenzione viene Maggiore presenza che non Maggiore specificità del corpo insegnante nel riuscire a garantire l’istruzione fine siamo per un’Italia equa giusta e solidale vogliamo che a un certo punto per ragioni di bilancio non si portano più geloso tennis essere contratti ma addirittura essere Espansi per la crescita del nostro paese attraverso i cittadini e domani è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa