Ultime Notizie Roma del 02-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e da Roberta Frascarelli riapre il Duomo di Milano e c’è un primo caso coronavirus in Sardegna il premier Giuseppe Conte ha firmato il decreto del presidente del consiglio con le nuove misure contro la diffusione del coronavirus le morti nel mondo causate dal nuovo coronavirus hanno superato le 3000 unità che Come dicevamo riapre purta numero 3 che hotel Il Duomo Milano le porte secondarie sono state aperte alle 8 per una breve preghiera mentre i fedeli che vorranno visitare la Cattedrale i quali entreranno il numero contingentato per evitare assembramenti in base al Decreto della Presidenza del Consiglio l’accesso Sara consentito dalle ore 9 un paziente sardo è risultato positivo al coronavirus si tratta del primo casoL’Isola la conferma della diagnosi fa sapere la regione Sardegna che ho ufficializzato la notizia avverrà dopo la verifica del tampone da parte dell’istituto superiore di sanità l’uomo è ricoverato in un ospedale di Cagliari la difesa si è fermata sui listini europei e ora i mercati aspettano un’azione di sostegno Dalla Bice euro stoxx 600 con tutti i suoi 19 Vittoria rialzo è la cartina tornasole dell’ottimismo rimbalzo in avvio di seduta per Piazza Affari MIB guadagna l’apertura 1,59% e tra i titoli sugli su Netflix Amy e Saipem è ripresa la circolazione dei treni dell’alta velocità sulla linea milano-bologna che era stata interrotta dopo il deragliamento di un Frecciarossa Ospedaletto Lodigiano lo scorso febbraio incidente in cui morirono i due macchinisti Giuseppe Cicciu e Mario Dicuonzo una volta dissequestrata l’area e tecnici di RFI hanno lavorato 24 ore su 24 xla linea entro oggi Abruzzo 2 marzo un uomo ha preso in ostaggio un gruppo di persone in un centro commerciale a Manila nelle Filippine si tratterebbe di un dipendente scontento in precede il sindaco di una cittadina vicina San Juan aveva detto che una guardia di sicurezza aveva preso in ostaggio almeno 30 persone all’interno di un ufficio e aveva sparato ad almeno una persona la polizia stata dispiegata sul posto in modo massiccio se questa È un’ipotesi che io ho preso dai media lunedì 9 marzo porte aperte è già una ipotesi di buon senso Voglio vedere in assemblea anche le altre ipotesi che si faranno così la di dell’intera Giuseppe Marotta sul assemblea di lega di mercoledì Dove si deciderà un’altra data su Juventus Inter rinviata per l’emergenza coronavirus mese tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime ore

