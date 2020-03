Ultime Notizie Roma del 02-03-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta riapriamo con il coronavirus il primo caso a Roma il premier Giuseppe Conte ha firmato il decreto del presidente del consiglio che le nuove misure contro la fusione delle coronavirus e come dicevamo primo caso a Roma poliziotto positivo i test eseguiti durante la notte presso l’Istituto Spallanzani confermano la positività al tovid 19 di un noto ha detto l’assessore alla Sanità e l’integrazione socio sanitaria della regione Lazio Alessio D’Amato sono stati informati il prefetto è il questore ricostruiti tutti i contatti stretti sotto sorveglianza sanitaria Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia prosegue l’assessore tutti i componenti della giunta regionale della Lombardia dovranno sottoporsi ai tericoveri da 19 dopo che loro collega il Bresciano Alessandro mattinzoli è stato trovato positivo al test e lo rendono noto il Presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio gallera il 2019 in volume il PIL è aumentato dello 0,3% la crescita più bassa dal 2014 quando si era avuto un PIL stazionario lo rileva l’Istat parlando di un mancato rallentamento rispetto alla crescita dello 0,8% del 2018 tuffo a Milano con l’indice MIB che c’eri quasi il 2% a 21538 punti e una pioggia di sospensione arrivato tra i titoli del listino principale effetto corona via Rossa Mentre l’Italia alle prese con i contatti che non si fermano colpisce l’economia e le banche soffrono più degli altri titoli restano sospese è più a lungo exor e Azimut banco BPM oltre il 6% UBI Banca il 4,9% BPERSephora 7% Unicredit il 4,39% i presidenti di commissione Unione Europea euro camere Consiglio Europeo saranno domani alla frontiera terrestre tra Grecia e Turchia con il premier greco mitsotakis Lo annuncia lo stesso su Twitter commentando importante manifestazione di sostegno da parte di tutti in un momento in cui la Greta sta difendendo le frontiere Unione Europea con successo un bambino è morto durante il tentativo di sbarco di un gruppo di migranti nel isola di Lesbo in Grecia secondo il sito CNN gr il barcone partito dalla vicina costa turca si è ribaltato quando è stato avvicinato da un unità della Guardia Costiera greca secondo quest’ultima 46 persone sono state salvate ed avere del bambino è stato rinvenuto poco dopo ed è tutto Grazie dell’attenzione

