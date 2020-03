Ultime Notizie Roma del 02-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una sera dalla redazione lunedì 2 marzo in studio Giuliano Ferrigno provincia cinese dello Ze zhang si registra il primo caso di contagio di ritorno da coronavirus dall’Italia primo contagio anche a Mosca Il Cittadino Russo veniva dall’Italia un alto funzionario iraniano muore per il coronavirus in Portogallo registri primi due casi altri 123 casi e 4 morti in Corea del Sud la Repubblica Ceca Sospendi voli da Milano Bologna Venezia e Corea del Sud Lufthansa ridurre la capacità dei voli verso Milano Vecchia Roma Torino Verona Bologna Ancona Pisa Uzbekistan Airways Sospendi voli per Tokyo Roma il numero resta chiuso prende un impegno e dove hanno annunciato una manovra 3,6 miliardi che verrà entro questa settimana siamo il primo paese europeo a farlo a riferirlo il viceministro all’economia Antonio misiani proposizione però affila le armi con il leader della Lega Matteo Salvini che commenta stanziare 3,6 miliardiper soccorrere dell’economia italiana in giro a pie Come dare un aspirina Chi ha la broncopolmonite è servono almeno 50 Piazza Rita Quando abbiamo aperto i nostri confini il numero di migranti diretti in Europa e di centinaia di migliaia saranno in ordine di milioni pensavamo che stessimo preparando ma quando abbiamo aperto le porte sono Cominciate ad arrivare le telefonate lo dice il presidente turco erdogan spiegando la sua decisione di lasciare passare i profughi diretti in Europa che inizia sono stati uccisi 34 soldati anche a me infatti lamenta il mancato appoggio europeo nel teatro di guerra un bambino muore mentre tenta di smarcare con un gruppo di migranti l’isola di Lesbo in Grecia l’ultima notizia in cui sono immersi insidiosi rigurgiti neonazisti favoriti da una strisciante ma pervasiva propaganda virtuale attraverso delicate piattaforme on-line i profili per fatti sono quelli dei più giovani in servizio che anche in effetti circuiti o singoli simpatizzanti italiani possono subire la fascinazione dell’opposizione violenza e quanto si legge nella relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza dei servizi segreti al parlamento dalla quale emerge come non cisegnali di combattimenti zia Titti che stiano usando i canali irrigatori per raggiungere L’Europa è tutto grazie per averci seguito L’enunciato tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa