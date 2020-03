Ultime Notizie Roma del 02-03-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrini aggiornamenti l’emergenza coronavirus commissione Ue presenta il Corona Response Team una Task Force Europea per affrontare l’emergenza del coronavirus del film sarà anche parte di Vittorio Paolo Gentiloni che assicura l’intenzione di essere solidali con tutti i governi ad annunciare la presidente della commissione Ursula von der leyen che sottolinea come l’agenzia del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie portate livello di rischio del coronavirus da moderato ad alto Ciò significa che il virus sta continuando a diffondersi e L’ho ammesso esprime pieno sostegno alle nuove Misure prese dal Italia contro il contagio è nato il ministro della Salute Roberto Speranza che ha voluto un colloquio telefonico con il direttore della MSC Fans Club Intanto un poliziotto a Roma risulta positivo al test del virus viene chiusa diciamo del figlio a Pomezia scopritutti i componenti della giunta regionale Lombardo dovranno sottoporsi a test dopo che li collega Bresciano Alessandro mattinzoli a risultato contagiato fuori a Fano nelle Marche un uomo di 88 anni che economia Italia crescita zero Nel 2020 secondo l’Inter in economic Outlook che tiene conto dell’impatto legate al coronavirus il nostro PIL scenderà dallo 0,2% del 2019 al 0% Nel 2020 una tagliata di 0,4 punti rispetto alla precedente di novembre crollano i titoli alla Borsa di Milano con l’indice Fuzzi Mib che c’è il 3,3% è una pioggia di sospensione a ribasso prezzi del listino principale effetto virus colpisce l’economia e le banche soffrono più degli altri banco BPM cede oltre il 6% UBI Banca il 4,9% Unicredit 4,39% Azimut in 3,5 Intesa Sanpaolo il 2,96% avevano chiuso in positivo invece quasi tutte le borse asiatiche ultime notizie in chiusura è ripresa la circolazionedell’alta velocità sulla linea milano-bologna che era stata interrotta dopo il deragliamento di un Frecciarossa a Ospedaletto Lodigiano porto 6 Febbraio incidente in cui morirono i due macchinette Giuseppe e Mario Dicuonzo tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa