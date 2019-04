Ultime Notizie Roma del 02-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio l’ocse vede l’Italia in stallo e segna il PIL nel 2019 lo 0 2% con un aumento dello 0,5% Nel 2020 e attacca le riforme del governo anno lievitare il disavanzo delle Finanze pubbliche che passerà dalle 2:01 % del PIL nel 2018 al 2% nel 2019 mentre il debito al 134% box box in particolare il pensionamento anticipato e chiede di abrogare quota 100 per che aumentera’ la diseguaglianza intergenerazionale per aumentare il debito pubblico mentre il reddito di cittadinanza rischia di incoraggiare lavoro sommerso e se per il replica che risultato sarà migliore contest prima è forte dissensoper il vice premier Salvini quota 100 porta lavoro e crescita il vicepremier in pressing sulla ministro Tria perché firma Il decreto sui risparmiatori truffati dalle banche È fondamentale che lo firmi dice Salvini deve dare una risposta veloce mi sembra che sia passato il tempo sufficiente ha detto il leader della Lega Intanto il responsabile del carro esclude assolutamente una crisi di governo Prima durante e dopo le europee preme per il DDL Pillon andando in rotta di collisione con i pentastellati che lo vogliono invece archiviato gli alleati anche per la frase qui comando io ho attribuito a Salvini che smorza Come si dice Ops forse sono cazzate che leggo sui giornali di Di Maio e Conte sono anche sui te lo sblocca cantieri intanto l’annunciato decreto sulla crescita potrebbe andare in consiglio dei ministri nella giornata di giovedì ho scelto di uccidere questo giovaneche si presentava con aria felice io non sopportavo la sua felicità Questa è una delle spiegazioni fornite da spider-man il ventisettenne Reo confesso dell’omicidio Stefano Leo il magistrato spiega movente che fa venire freddo la schiena a Milano sono stati fermati due colombiani nell’ambito dell’inchiesta sul uomo trovato morto col corpo smembrato sabato sera nel quartiere Bovisasca Milano sarebbe stato ucciso dopo un litigio per vecchie ruggini chiusura a calcio e Serie A turno infrasettimanale di campionato quest’oggi inizia La trentesima giornata degli anticipi in programma Milan Udinese alle 19:00 e cagliari-juventus alle 20:30 è tutto dalla

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa