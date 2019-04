Ultime Notizie Roma del 02-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Luigi in studio una busta con esplosivo è stata fatta recapitare al sindaco di Torino Chiara appendino se qualcuno pensa di intimidirmi si sbaglia di grosso più determinata di prima ha detto il premier Conte ha espresso la piena solidarietà del governo la sindaca in del Capoluogo piemontese la matrice sarebbe anarco-insurrezionalista nell’ambito della cellula dell’asilo il centro sociale sgomberato se vede l’Italia in stallo con Una contrazione del PIL nel 2019 dello 0 e 2% e attacca quota 100 e reddito di cittadinanza secondo il segretario generale Curia aumenteranno debito disuguaglianze lavoro nero con te esprime forte dissensostimano l’effetto della manovra dice oggi il premier incontrerà curiae junker che sarà ricevuto anche da Mattarella poi Volerà in Qatar secondo l’Istat intanto la disoccupazione specialmente tra gli under 50 non si sblocca lo stallo sulla brexit la camera dei comuni boccia di nuovo le quattro opzioni di piano b alternati accordo della mail avvicinando Lo spettro di un uscita dall’Unione Europea il ministro rilancia l’ipotesi di un quarto. in settimana pressing di Mister esprimetevi Basta con il silenzio di Como sport calcio e Serie A questa sera in campo gli anticipi della trentesima di campionato nel turno infrasettimanale alle 19:00 Milan Udinese e alle 21:00 Cagliari Juventus senza Ronaldo e senza dybala domani sera le altre partite del Napoli ad Empoli Interdel Genoa Lazio a Ferrara contro la Spal e la Roma che ospita la Fiorentina è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa