Ultime Notizie Roma del 02-04-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta ascarelli era idonea esplodere il congegno ho trovato all’interno della busta sospetta indirizzata la sindaca di Torino Chiara appendino intercettata in municipio lo rende noto la Questura di Torino secondo quel gesto sarebbe riconducibile a soggetti appartenenti all’area anarco-insurrezionalista vero segmenti appartenenti alla cellula riconducibile all’asilo il centro sociale sgomberato il 7 febbraio dalla polizia Scuola Diaz via Battisti a Genova è questo il tempo della busta la scritta e stampatello su un foglio bianco attaccato al trito car in strada alla periferia di Roma intorno alle 16:00 in via Flavio Stilicone a Cinecittà davanti a un bar due uomini in sella uno scooter hanno esploso colpi di arma da fuoco venendo alle gambe due persone che sono state trasportate in ospedale sul postoieri della compagnia Roma Casilina che indagano sul episodio della seconda donna accusa l’ex vicepresidente già un potenziale candidato darmi nella corsa alla Casa Bianca di aver avuto un comportamento inappropriato nel 2009 durante una raccolta di Fondi elettorali del Connecticut non era una cosa sessuale ma mi afferrò dalla testa mi mise la sua mano intorno al collo e mi tirò per tornare a casa con me quando mi tira se pensavi che mi avrebbe baciato sulla bocca ha rivelato è la 43 anni la raccolta fondi era per il deputato dem meglio vice presidente del Partito Socialista unito del Venezuela al governo annunciato fino a Poggio alle elezioni del presidente Nicolas Maduro per il ristabilimento del settore elettrico il 6 aprile si svolgerà tutto il territorio nazionale una immobilizzazione in difesa della sovranità e contro l’imperialismo de uomini sono stati Fermati dalla polizia nell’ambito dell’indagine sul corpo smembratole fiamme che sabato sera è stato trovato in via Cascina dei preti nel quartiere Bovisasca a Milano secondo quanto si è appreso da fonti investigative si tratterebbe di due colombiani è arrivato in città nei giorni scorsi di loro sarebbe stato bloccato dalla polizia mentre tentava di ritornare in Sudamerica partendo dall’ Aeroporto di Malpensa ci sentiamo qui Grazie per l’attenzione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa