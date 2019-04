Ultime Notizie Roma del 02-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli il segretario generale dell’ocse l’aguglia è arrivato a Palazzo Chigi per un incontro con i treni a Giuseppe Conte è giunto al termine dei colloqui del premier con il presidente della commissione europea Jean Claude junker previste rallentamento del debito pubblico per questo elaborato una manovra che vuole perseguire una politica espansiva ma al responsabile approvando misura di cui paese necessità da troppi anni per stabilire equità sociale lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del colloquio a Palazzo Chigi se il Regno Unito vuole ancora lasciare l’Unione Europea in modo ordinato l’accordo di divorzio è e resta l’unico modo così il capo negoziatore dell’Unione Europea dopo i voti di ieri sera abbiamo sempre detto che possiamo accettare un’unione doganale ho una relazionemodello Norvegia la dichiarazione politica può essere adeguata posti di lavoro e generi alimentari in cambio di voti che per le elezioni amministrative 2018 Torre del Greco Napoli sarebbero stati venduti anche quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno eseguito 14 misure cautelari anche nei confronti di due consiglieri comunali Uno agli arresti domiciliari l’altro con un divieto di dimora in campagna Più di 17000 edifici scolastici in Italia sono aree con una pericolosità sismica alta o medio-alta quasi la metà delle scuole non possiede certificati di abitabilità è solo il 53% quello di collaudo statico dall’inizio dell’anno scolastico ogni tre giorni si sono verificati episodi di distacchi e crolli nel struttura è una situazione grave quella illustrata in un rapporto presentato la cittadinanza attiva e sede centrale Vogliamo unindustria sempre più sostenibile responsabile socialmente di inclusiva consapevoli del valore economico e sociale di questi termini così il presidente di AssoTommaso corcos inaugura la decima edizione del salone del risparmio 2019 insignita della medaglia del Presidente della Repubblica È tutto gratuito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa