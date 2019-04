Ultime Notizie Roma del 02-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli governo aveva previsto e rallentamento del debito pubblico per questo elaborato una manovra che vuole perseguire una politica espansiva ma responsabile approvando misure di cui necessitava da troppi anni per ristabilire etica sociale lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del colloquio a Palazzo Chigi con il presidente della commissione europea Jean Claude junker ministro Di Maio ha firmato il decreto che sblocca le risorse per gli ammortizzatori sociali di 60000 lavoratori nelle 18 aree di crisi complessa in Italia quasi 800 sono in Sardegna Lo riferiscono ai sindacati dei metalmeccanici sardi ex Alcoa in presidio davanti al Ministero del Lavoro a Roma dopo un colloquio con il vice capo di gabinetto del mise Giorgiocontinua inarrestabile la crescita del turismo nelle città d’arte hanno chiuso in crescita anche il 2018 con un aumento sostenuto sia degli asini sia delle presenze che passano da 110 milioni e 113,4 milioni o il 3 e un quarto delle presenze complessive in Italia e i visitatori stranieri rappresentano circa il 60% delle presenze emerge dai dati del Centro Studi turistici di Firenze e assoturismo Confesercenti in occasione del lancio della 23esima borsa del turismo delle 100 città d’arte d’Appello di Genova ha confermato la soluzione per Raffaella paita attuale deputata PD ed ex assessore regionale alla protezione civile per i tappi dell’alluvione 2014 in cui perse la vita per vivere Antonio Campanella sono stati anni durissimi non è stato semplice resistere garantire l’impegno nelle cose in cui credo ma ero certa di avere fatto tutto quello che era nelle mie competenzela verità sarebbe merda ha commentato Raffaella paita dopo la lettura della sentenza stiamo lavorando ad una eventuale modifica del emendamento al ddl vaccini obbligatori età della certificazione vaccinale per la frequenza scolastica solo per il morbillo il punto d’incontro cioè che per il morbillo potrebbe essere necessario lasciare l’obbligo di vaccinazione certificazione l’ho detto il presidente della commissione sanità a Pierpaolo sileri Cerca l’emendamento lega 5 stelle al ddl vaccini che attualmente prevede la cancellazione dell’obbligo di certe situazione vaccinale Giulia Grillo reintrodurre il medico scolastico potrebbe essere un pezzo della legge quadro sugli incassi ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

