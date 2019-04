Ultime Notizie Roma del 02-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta La Corte d’Appello di Genova confermato la soluzione per Raffaella paita attuale deputata PD ed ex assessore regionale alla protezione civile per i fatti dell’alluvione 2014 in cui personalità infermiere Antonio Campanella sono stati anni durissimi non è stato semplice resistere garantire l’impegno nelle cose in cui credo ma ero certa che lui ha fatto tutto quello che era nelle mie competenze certa che la verità Huawei installare telecamere di sicurezza nel centro storico e nelle zone della movida di Roma ad annunciarlo è stata la sindaca di Roma Virginia raggi durante la presentazione della tappa Capitolina della formula che si terrà il prossimo 13 aprile di più il colosso cinese e local partner file governatorato egiziano del Mar Rosso quello che gestisce località balneari e mia madre con meho deciso di mettere al bando da giugno la plastica usa e getta da tutti i ristoranti bar Supermarket e negozi di qualsiasi alimentare farmacia al fine di combattere l’inquinamento lo riferiscono egiziani al bando Come già avvenuto in diverse altre zone del mondo verranno messi ad esempio posate piatti bicchieri i tappi di plastica ancora una cosa Il lamento a Londra nella zona di Anton alla periferia nord della capitale dove è un trentenne è stato ferito in modo grave verso l’alba si tratta del quinto episodio analogo e dopo il 4 registrati nella stessa aria nel weekend per i quali in corso da due giorni una caccia all’Uomo confronti di un sospetto descritto come un giovane uomo nero alto circa un metro e Novanta è che secondo gli investigatori potrebbe avere problemi mentali Icardi e convocato lo dice il tecnico dell’ Luciano Spalletti alla vigilia della trasferta contro il Genoa quello svolto da Marotta continua L’allenatore nerazzurro è stato un lavoro determinato Chi ha voluto mettere in contrapposizione vuole dare una lezione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa