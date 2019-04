Ultime Notizie Roma del 02-04-2019 ore 17:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio da Giuliano Ferrini Sì unanime dell’aula della camera l’istituzione del reato di Revenge porn elemento della commissione al ddl sul codice rosso è stato approvato con 461 voti a favore nessun contrario l’esito del voto è stato accolto da un applauso con i deputati di Forza Italia e PD tutti in piedi a battere le mani la scorsa settimana la si era arenata sulla proposta di Forza Italia la lega intanto ha ritirato l’emendamento per Chi compie violenze sessuali siamo consapevoli che questa proposta non è condivisa dal Movimento 5 Stelle la nostra priorità in questo momento di fare andare avanti in maniera compatta il governo spiegato la ministra Buongiorno Stiamo lavorando ad un eventuale modifica del emendamento al ddl vaccini mantenendo l’obbligatorietà della certificazione vaccinale per la frequenza scolastica solo per il morbillo il punto di incontro cioè che per il morbillorilasciare l’obbligo di vaccinazione e certificazione ha detto il presidente della commissione sanità per Paolo Sì la ricerca l’emendamento lega Movimento 5 Stelle al ddl vaccini che attualmente è prevede la cancellazione dell’obbligo certificazione vaccinale della brexit perché è sempre più difficile dopo il fallimento ai Comuni tulle piano B si chiamano i costruttori Unione Europea barnier ripetere che una corda è l’unico modo per un’uscita ad aggiungere il lucernario peggiori Diventa ogni giorno più probabile e non andrà tutto liscio ci saranno disagi anche te Preparati anche l’Italia si prepara il no Deal dice tonde intanto l’antitrust nero di recuperare hai utilizzato illeciti frutto della funzione di un vantaggio selettivo Zalone multinazionali esentati dalle norme britanniche contro l’evasione fiscale ultime notizie in chiusura continua la crescita del turismo nelle città d’arte che chiudono 2018 con un aumento sia degli arrivi e delle presenze entro un quarto delle presenze complessive in Italia 430 milioni nel 2018 gli stranieri70% delle presenze lo rileva il centro studi turistici di Firenze assoturismo Confesercenti Roma metà Regina 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di pernottamenti fiume, 1 2017 con il treno degli stranieri il 64% delle presenze aumento volume 176% a Matera di presenze negli ultimi 7 anni dovuti soprattutto la domanda straniera 216 % è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa