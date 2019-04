Ultime Notizie Roma del 02-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno lavoro in apertura sinistro Luigi Di Maio ha firmato il decreto che sblocca le risorse per circa 60 mila lavoratori delle 18:00 aree di crisi complessa in 11 regioni il decreto interministeriale lavoro UEFA segna risorse pari a 117 milioni di euro per la riattivazione degli ammortizzatori sociali e quanto si legge in un comunicato del ministero un impegno si legge ancora mantenuto ministro del lavoro che ha recuperato le risorse per non lasciare senza alcun sostegno lavoratori momento stiamo lavorando ad una eventuale modifica dell’emendamento a livello e vaccini mantenendo l’obbligatorietà della certificazione vaccinale per la frequenza scolastica solo per il morbillo il punto di incontro cioè che per il morbillo potrebbe essere necessario lasciare l’obbligo di vaccinazione che certificazione ha detto il presidente della commissione sanitàCerca l’emendamento lega Movimento 5 Stelle al ddl vaccini che attualmente prevede la cancellazione dell’obbligo di certificazione vaccinale per favore della brexit perché è sempre più difficile dopo il fallimento è sul piano B Unione Europea barnier ripete una corda è l’unico modo per un’uscita ordinata ma aggiunge che lo scenario peggiore Diventa ogni giorno più probabile e non andrà tutto liscio Ci saranno anche se Preparati anche in Italia si prepara il no Deal dice tonde intanto l’antitrust nero te a chieder Londra di recuperare hai utilizzato illeciti frutto della concessione di un vantaggio selettivo Zalone music.aly esentati dalle norme britanniche contro l’evasione fiscale ultime notizie in chiusura continua la crescita del turismo nelle città d’arte che chiudono il 2018 con un aumento sia degli arrivi sia delle presenze delle presenze complessive in Italia 430 milioni nel 2018 gli stranieri rappresentano il 70% delle presenze rileva il centro studi turistici di Firenze al suo turismo Confesercentietà regina 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di pernottamenti + 1,1 milioni in Sud 2017 con il treno degli stranieri il 64% delle presenze aumento 176% a Matera di presenze negli ultimi 7 anni dovuti soprattutto la domanda straniera più 216 % è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

