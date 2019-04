Ultime Notizie Roma del 02-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione economia primo piano Unione Europea e sono preoccupati per l’Italia che non cresce Anzi regredisce come dice il presidente della commissione junker ricevuto dal Presidente del Consiglio Conte a Palazzo Chigi prima del segretario i supplementari per la crescita il rallentamento economico era previsto replica Conte Che punta sul decreto crescita che il governo intenda provare in settimana Intanto il detto non cambia d’accordo sul allenamento dell’economia soprattutto a causa della frenata della Germania il premier non cambia idea dice guerriglia su quota 100 e reddito di cittadinanza Per me al momento da ieri sera non c’è più traccia di un gommone con a bordo una cinquantina di migranti Leone noto alarm phone il servizio telefonico per I migranti in difficoltà in mare che sostiene di aver ricevuto una chiamata da un balcone con a bordo uomini donne e bambini che si trovava al largo della Libiaattentato di contattare la tua di della Guardia Costiera Libica ininterrottamente ma nessuna risposta hai diversi numeri la guardia costiera italiana spiega non ci fornisce informazioni ci dice se sono riusciti a contattare lavoro il ministro Luigi di maglia ha firmato il decreto che tu abbia le risorse per circa 60 mila lavoratori delle 18:00 aree di crisi complesse in 11 regioni il decreto interministeriale la consegna al ritorno è pari a 117 milioni di euro per la riattivazione degli ammortizzatori sociali quanto si legge in un comunicato del ministero un impegno si legge ancora mantenuto dal ministro del lavoro che hai di risorse per non lasciare senza alcun sostegno chi lavoratori l’ultima notizia in chiusura non ho nessuna intenzione di alzare polemiche inasprire i toni credo di avere fatto in questi tre anni quello che un sindaco deve fare per la città e continuerò a farlo a dire la sindaca di Torino Chiara appendino parlando del plico esplosivo ricevuto ieri da parte mia c’è massima serenità il film da cui lavora per la società questo fatto fino ad oggidevo farlo con Maggiore Forza e determinazione polemiche per un po’ e poi tolto del senatore del MoVimento 5 Stelle Airola è tutto grazie per averci seguito le mie già tornando alla prossima edizione

