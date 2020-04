Ultime Notizie Roma del 02-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli con te nessun rallentamento altrettanti coronavirus che per ora non cambia nulla Lo si farà appena sarà possibile Intervistato il premier da Il Fatto Quotidiano avverte che non c’è anche una decisione per il dopo si entrerà nella fase II solo quando gli esperti lo diranno è solo a partire da alcuni settori quanto alle misure economiche Conte torna sul decreto per assicurare liquidità alle imprese che spera di portare il Consiglio dei Ministri già venerdì prossimo e poi più raro che sia ospita prima di pasqua di una sorta di manovra di nuove misure rilevate odiamo lo stesso messaggio Il cittadino si sente disorientato e allenta l’attenzione così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio gallera è tornato sulla circolare del Viminale sulle passeggiate con i bambini intervistato tutte le Lombardiaprendo sia i dati calo dell’epidemia dell’era sottolineato che questi risultati positivi sono figli del sacrificio dei Lombardi poiché non esiste ancora un vaccino il coronavirus ad una velocità enorme aggiunto lo spread tra Btp e Bund scende a 191 punti base dopo aver oscillato nella giornata di ieri sulla soglia dei 200 il tasso di rendimento del decennale italiano e al 1,47% il prezzo del Barile vola sui mercati dopo che la Cina ha annunciato l’acquisto di barili per le proprie riserve strategiche il prezzo del Barile vola sui mercati dopo che la Cina ha annunciato l’acquisto di barili per le proprie riserve strategiche il Brenta ha guadagnato fino al 12,7% tenuta contratta per i listini asiatici dove tocchi ho lasciato sul terreno il 1,37% con uno sguardo rivolto alla possibile chiusura della città per ordinare il coronavirus e allo Yen che tirasul dollaro il capo del mossa degli occhi Coin ha avuto istruzione di mettersi in quarantena Avevo incontrato nei giorni scorsi il ministro della talisman che la scorsa notte ha preso di essere risultato positivo al coronavirus lo riferiscono i media niesmann un rabbino ortodosso di 71 anni e adesso in quarantena la moglie secondo quanto precisato il Ministero della Sanità israeliano casi di coronavirus nel mondo si avviano velocemente verso la soglia del milione di unità secondo L’ultimo bollettino della John Hopkins University contagi registrati finora a livello globale sono Infatti 930 7091 il totale dei decessi ha raggiunto quota 47230 e le persone guarite sono 190 3764 intanto gli Stati Uniti d’America registrano 884 morti in 24 ore un nuovo record giornalieroil sito dell’Inps oggi funziona con Entrate scaglionate per patronati e consulenti dalle 8 alle 16 E per i cittadini dalle 16 alle 23:59 link a CGIL patronato del sindaco per sapere che al momento non ci sono problemi di accesso Ma arrivano invece segnalazioni di cittadini che non riescono ad entrare in myinps ho una volta entrati si trovano di nuovo davanti le schermate con identità di altri pubblicati ieri alla riapertura ha spiegato il ministro del lavoro Nunzia catalfo le domande sono continuate ad arrivare stamani all’una le domande venuti erano già 500 17529 la Liguria è la seconda regione più anziana d’Europa secondo le statistiche pubblicate oggi da eurostat dati 2019 il 28,5% della popolazione Ligure ha più di 65 anni appartiene quindi alla fascia d’età considerata più a rischio di sviluppare sintomi gravi in caso di infezione da coronavirus una percentuale più altaregistra solamente in Germania a fronte di una media del 20,3% ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa