Ultime Notizie Roma del 02-04-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Venerdì 2 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Giuseppe Conte torna in campo e accetta la sfida complessa e affascinante di guidare la Rifondazione di Movimento 5 Stelle che assicura non sarà solo un’operazione di restyling proporrà nuovo statuto da votare su una piattaforma ma non da rosso che eviti le correnti interne sia la democrazia digitale che avverte non è neutra Uno vale uno ma che nel Movimento 5 Stelle si è capace appuntamento dopo Pasqua parlamentari per raccogliere i suggerimenti Prima di condividere il progetto finale del PD sciolto il nodo dei capigruppo Letta prosegue il confronto con gli alleati la quali giorni che stiamo costruendo avrà una forte impronta ambientale assicura dopo l’incontro col verde Bonelli Rivendica un ruolo di leader di dei nella coalizione sottolinea che la compatibilità di PD e Movimento 5 Stelle maggiore di quella tra lega e Fratelli d’Italia visto che entrambi sostengonointanto Salvini va a Budapest per un’alleanza sovranista per il Rinascimento europeo con ungherese orban e il polacco morawiecki essere primi come rappresentante record di vaccinazioni in Italia 282 mila nelle ultime 24 ore me le regioni Lanciano l’allarme per le dosi che scarseggiano rischio stop nel Lazio se non arriveranno le 122000 dosi di astrazeneca previste anche il Veneto comincia a chiudere le porte degli Il commissario figliolo assicura l’arrivo di un milione e 300 mila dosi oggi e chiede aiuto ai medici di base del documento Romeo stima per giugno il 57 14% della popolazione vaccinate in ita Zingaretti annuncia dal 20 aprile vaccinazioni in farmacia per la fascia 55-60 anni con Johnson & Johnson bacchetta all’Europa vaccinazioni troppo lente il Viminale Prefetti di intensificare i controlli in occasione della Pasqua l’attenzione delle forze dell’ordine dovrà essere rivolta alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del contagio con particolare riguardo a quelle riguardanti divietigli spostamenti le regioni attendono il nuovo monitoraggio Veneto Campagna sperano di diventare arancioni Dopo varie settimane la provincia di Bolzano torna in rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie in Europa la situazione è peggiorata in Francia Belgio e Olanda e delle ultime 24 ore resto stabile il numero di nuovi casi in Italia 23649 Contri 23904 di ieri ma i morti salgono a 501 il tasso di positività scende al 6,6% diminuiscono ricoveri ordinari in terapia intensiva della settimana 24 30 marzo in base ai dati del bimbe sono diminuiti i contagi in Italia Ma le vittime sono aumentato del 4,8% in crescita e ricopri resta in carcere Walter biote militare arrestato per spionaggio lo ha deciso il GIP di Roma Antonella mi vuol dire Trend un’ordinanza di custodia cautelare in carcere la sua non è stata un’attività isolata scrive il giudice che evidenzia l’estrema pericolosità di Biot che gestiva documenti coperti da segreto o preordinasicurezza dello Stato e ha tradito la fiducia delle istituzioni Trovate le foto di 181 di documenti riservatissimi idiota si è avvalso della facoltà di non rispondere chiedendo tempo per cogliere le idee sono frastornato e disorientato ma pronto a chiarire ha detto sostenendo comunque di non avere messo in alcun modo a repentaglio la sicurezza dello stato il papà ha celebrato la messa in cena domini nella cappella della parte privato del Cardinale Angelo Becciu nel palazzo del santo uffizio era contento ed emozionato ha detto il fratello del Cardinale Giovanni Angelo raccontando alla mensa con entusiasmo visita la messa con Papa Francesco vissute dalla famiglia con una vera e propria Rapaci ficazione Mio fratello mi ha chiamato al telefono per darmi la buona notizia voltiamo ancora pagina lo sport che l’allarme in Serie A dopo la possibilità di 4 membri dello staff della nazionale ai quali Oggi si è giunto juventino Bonucci iclub prendono precauzioni tamponi a tappeto isolamento per gli atleti Rientrati daofferte in azzurro in casa Juve mckennie di Valle Arthur sono stati sorpresi a cena nella villa dello statunitense con amici fidanzate e multati l’assessore alla Sanità del Lazio D’Amato ipotizza la presenza del pubblico Olimpico per gli europei di calcio quello Ok di comitato tecnico scientifico e Governo e noi per il momento ci fermiamo qui proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa