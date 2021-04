Ultime Notizie Roma del 02-04-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a 36 persone sono morte diverse decine sono rimaste ferite a Taiwan nel deragliamento di un treno all’interno di un tunnel secondo il centro operativo centrale di emergenza del paese asiatico i soccorritori sono al lavoro per aggiungere 4 vagoni all’interno della galleria che è gravemente danneggiate di difficile accesso al meno 60 i feriti gravi sono già stati trasportati in ospedale oggi sono qui anche perché Dietro Le sollecitazioni di tantissimi di voi di Beppe Grillo accettato questa sfida di fondare il MoVimento 5 Stelle sono qui per compiere una coraggiosa opera di rigenerazione che non rinnega il passato i valori che vi hanno portato fino a qui l’ho detto Giuseppe Conte l’assemblea degli eletti del MoVimento 5 Stelle parlando di una sfida molto complessa e affascinante non siamo qui per smontare attaccare ma per costruire qualcosa di longevo questa giornata rimarrà storico e affermato il leader della Lega Matteo Salvini dopo linkBudapest con il premier ungherese Viktor o da nel primo ministro polacco Matteus morawiecki abbiamo parlato di temi che secondo i media ci dividono invece si uniscono noi chiediamo più Europa in termini di difesa dei Confini verità ha aggiunto e ancora la campagna vaccinale in Italia ha toccato un nuovo Picco con oltre 282000 dosi somministrate nella giornata di mercoledì si tratta del dato più vicino all’obiettivo di 300.000 fissato nel piano vaccinale proprio per l’allarme di Alcune regioni come Lazio e Veneto per il ritardo nella consegna delle dosi in particolare astrazeneca che rischia di rallentare il ritmo delle vaccinazioni Ed ora la scuola con Marcello Pacifico sono iniziate le donne di dov’è abilità per il personale docente amministrativo realtà sono momenti importanti per cercare in qualunque modo di poter riunirsi con la propria famiglia Purtroppo dopo una di queste sono solo le parole che bisogna dire in qualunque modo perché in Quest’anno siamo stati tutti separati dei propri figli dai propri familiari ed è stato molto più duro questi linkANIEF ha deciso di fare ricorso contro questi vincoli ma soprattutto mettere a disposizione all’istituto dell’assegnazione temporanea che è valido per lei che è valido per legge perché ancora i bambini fino a 3 anni per potersi trasferire al posto dell’ assegnazione provvisoria che verrà negata anche al di là dei vincoli di là delle domande legate e a sua volta il fatto di potersi venire con tanti che hanno un handicap comunque grave non è giusto non è giusto non poter assistere i propri familiari Specialmente quando ci sono più di 200mila posti per lo stato 100mila posti Vacanti il prossimo anno è un contratto che limita le possibilità fino al 25% dei posti una domanda giudice sarà accolta Purtroppo quest’anno sulle domande di mobilità del personale amministrativo educativo Money After pronta a far riconoscere questi diritti anche nelle aule dei Tribunali è importante fare la domanda entro metà aprile e soprattutto per ilper una consulenza che sportellini e territoriali e nazionali e poi cercare di ottenere giustizia continuando ditta lavoro il diritto alla salute che sono costituzionalmente entrambi protekt È tutto Buon proseguimento di ascolto

