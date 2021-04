Ultime Notizie Roma del 02-04-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio scendi 098 sotto soglia allarme il valore delle reti nazionali e anche se 11 regioni restano sopra 1 rileva il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità a partire da martedì 6 aprile Marche Veneto provincia autonoma di Trento passano in arancione lo prevedono le ordinanze alla firma del ministro speranza Bolzano torna in rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie intensificati i controlli per il rispetto delle restrizioni nel periodo Pasquale in particolare quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti a partire dal 6 aprile fino al 20 zona rossa in Emilia Romagna Val d’Aosta Piemonte friuli-venezia Giulia Puglia Lombardia Toscana Campania e Calabria la curva e bidetche iniziate crescere Ma si tratta di una decrescita molto lenta e ricoveri sono ancora in crescita ed è strano preoccupazione i dati di saturazione al 41% di pazienti covid nelle terapie Intensive l’andamento delle vaccinazioni sta rapidamente crescendo così il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro durante la conferenza stampa organizzata dal Ministero della Salute sull’analisi dei dati di monitoraggio accelera il piano vaccini dei 10 milioni di somministrazione a livello nazionale circa 6 sono state fatte a marzo così il commissariato all’emergenza negli ultimi giorni li ha viaggiato ad una media di oltre 250.000 vaccinazione al giorno è il numero di punti vaccinale salito a2066 con un più 30% dall’inizio della campagna il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di mascherina scuola anche per i bambini di meno di 12 anni respingendo l’istanza cautelare di un gruppo di genitori con i figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemiin un decreto monocratico il presidente della terza sezione Franco Frattini sottolinea che l’obbligo contestato non si caratterizza per la manifesta irragionevolezza tanto da consentire al giudice di intervenire su deciso di cui il governo si assume per intero tutta la responsabilità uno sguardo all’economia delle famiglie nel Quarto trimestre del 2020 reddito è diminuito del 18 per 100 famiglia rispetto al trimestre precedente i consumi finali del 2:30 % la propensione al risparmio è stata pari al 15:02 % + 0 e 5% nello stesso periodo la pressione fiscale al 52% il dato più alto dal Quarto trimestre del 2014 è in crescita del 1% rispetto allo stesso periodo del 2019 per Confindustria il settore produttivo con una buona tenuta è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa