Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 2 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitalini esplode lo scontro tra Stati Uniti e Russia Mentre continua a salire la tensione nelle strade Venezuela la crisi nel paese latinoamericano en è stato un vero e proprio Braccio di Ferro tra Washington e Mosca con accuse reciproche minacce e Tony guerra fredda Intanto il Venezuela è stato teatro di due imponenti mobilitazioni e favore e contro il governo già vista in cui leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente Juan guaido ha chiesto i suoi militanti di bagnato per ottenere la fine della usurpazione del potere da parte di Maduro mentre questi celebra la sconfitta della destra golpista che voleva portare sbaglio della guerra civile in fiorentino di 31 anni Davide Solazzo a Capo Verde per coordinare un progetto di Cooperazione per il cosplay 1 mg di Firenze morto sull’isola di fuoco il corpo senza vita è stato trovato in casa l’uomo la sera prima aveva cenato con degli amici le autorità stanno indagando diceIl Console italiano a Praia Luigi zirpoli e oggi ci sarà l’autopsia sul lato era già stato per la sezione G anche in Angola Europa dei diritti del lavoro e la richiesta partita dagli oltre 30 riuniti a Bologna per la manifestazione nazionale di CGIL CISL UIL ha il presidente Mattarella ribadisce la centralità del Lavoro come Diritto da leader della CGIL Landini a Perla l’unità sindacale l’antifascismo tensioni Scambi tra PD è Movimento 5 Stelle che invece caratterizzato una buona parte del corteo Torinese prosegue lo scontro tutto campo tra gli alleati di governo Di Maio assicura il taglio del cuneo fiscale metti il misuratore mia regionali si devono fare non è la priorità e aumentare gli stipendi Se vieni rinfocola la polemica Non parlo di Movimento 5 Stelle raggi altrimenti si offendono dice e la salva finita perché ha speso soldi degli italiani Zingaretti commenta sono come il gatto e la volpe scontri e feriti ma non l’apocalisse prevista sui social il primo maggio Parigino che ha visto sfilare insieme gilet gialliDimmi una città di tradizionali del sindacato a Parigi manifestanti sono stati 40 mila il doppio dell’anno scorso c’erano soprattutto tra i 1000 2000 Black bloc girati nella capitale quasi sotto la pulizia dei gendarmi qualche scontro ma nulla rispetto alle giornate peggiori ancora violenze e vittime giovanissimi a Londra Dove ha 15 anni è stata accoltellata a morte Il ragazzo è stato trovato agonizzante ACLI nella zona est della capitale britannica malgrado i soccorsi è morto prima di raggiungere l’ospedale Avvocà distanza è stato individuato un secondo ragazzo di 16 anni finito pure da pendenti dico è stato ricoverato il contesto fa pensare a uno scontro tra baby gang la pioggia sono attratte dato tregua le migliaia di persone che hanno assistito al tradizionale concertone del Primo Maggio Piazza San Giovanni Roma via con il Centro di gravità permanente in omaggio a Franco Battiato frazionaria che si è svegliata contro il bonus assunzioni per le donne le morti sul lavoro emozione Ilaria Cucchi mentre la piazza di ScannoStefano Stefano ricorda che i diritti umani non sono mai sacrificabili infiamma il pubblico Noel Gallagher unico ospite internazionale contro la libertà per fare la Cavalcata del Brescia che torna in Serie A dopo 8 anni con due giornate di anticipo in Spagna paura perché lei ha colpito da un infarto durante l’allenamento ha postato sui social dopo qualche ora uno scatto tranquillizzato dopo essere stato operato mi si regala la vittoria del Barcellona che ipoteca la finale di Champions e raggiunge quota 600 con i blaugrana era l’ultima notizia buon proseguo di appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa