Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e dello scontro tra Stati Uniti e Russia Mentre continua a salire la tensione nelle strade in Venezuela crisi nel paese latinoamericano en è stato un vero e proprio Braccio di Ferro tra Washington e Mosca con accuse reciproche minacce e Tony da guerra Intanto in Venezuela è stato teatro imponenti immobilizzazioni e favore e contro il governo già vista in cui leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente quando ha chiesto i suoi militanti di accompagnarlo per ottenere la disoccupazione dal potere da parte di Maduro mentre questi celebra la sconfitta della destra golpista che voleva portare sai se la guerra civile un fiorentino di 30 anni Davide Solazzo a Capo Verde per coordinare un progetto di Cooperazione per il costo è una legge di Firenze è morto sull’isola di fuoco il corpo senza vita è stato trovato in casa l’uomo la sera prima aveva cenato con degli amici le autorità stanno indagando dice all’ansa ilChiama Fraia Luigi zirpoli e oggi ci sarà l’autopsia Solazzo era già stato per la stessa energia anche in Angola una roba dei diritti del lavoro la richiesta partita degli oltre 30.000 di Uniti a Bologna per la stazione nazionale di CGIL CISL e UIL il presidente Mattarella ribadisce la centralità del Lavoro come diritto Dal leader della CGIL Landini appello l’unità sindacale all’antifascismo pensioni scambi di accuse tra PD è Movimento 5 Stelle hanno invece caratterizzato una buona parte del corteo Torinese a Parigi scontri feriti 40000 manifestanti il doppio dell’anno scorso c’erano soprattutto tra i 1000 2000 Black Box girati nella capitale radio atomica tra poliziotti e gendarmi prosegue lo scontro A tutto campo tra gli alleati di governo Di Maio si cura il taglio del cuneo fiscale metti i peletti sulle autonomie regionali si devono fare una priorità aumentare di Salvini rinfocola la polemica Non parlo di Movimento 5 Stelle raggi altrimenti si offendono dice la tavola finita perché abbiamo speso soldi degli italiani Zingaretti commenta sono come il gatto e la volpeSì sono stati sparati da Gaza verso il Mac e veloci dentale non si ha notizia di vittime in precedenza nella zona e non ho riso nati sirene di allarme nella nottata l’aviazione israeliana ha colpito una base terroristica via Massa nel nord della striscia quell’attacco ha spiegato un portavoce militare è giunto dopo che ieri palestinesi di Gaza Hanno lanciato palloni esplosivi e incendiari verso Israele ed è tutto Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa