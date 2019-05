Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio continua a crescere la tensione in Venezuela all’indomani delle tue info Nancy mobilitazioni a favore contro il governo già vista la crisi nel paese innescato anche un vero e proprio Braccio di Ferro tra Washington e Mosca con accuse reciproche minacce verde L’opposizione autoproclamatosi presidente quando ha chiesto i suoi militanti di accompagnarlo per ottenere la fine della usurpazione del potere da parte di Maduro mentre quest’ultimo ha celebrato la sconfitta della destra golpista che voleva portare il paese guerra civile negli scontri un ventiquattrenne morto alla vittoria è una donna di 27 anni deceduta dopo essere stata colpita da una pallottola nel quartiere di Altamira dichiarata torniamo in Italia Stef è morto come ultimo tra gli ultimi essere qui e sentire urlare il suo nome mi fa sentire che la battaglia di questi anni non è stato inutile diritti umani non sono mai e per nessun motivo sacrificabili sul palco del Primo Maggioè salita Ilaria Cucchi mi hai annullato il nome del fratello morto 10 anni fa dopo essere stato arrestato a capire che la battaglia di tutti questi anni. davanti da me e dalla mia famiglia non è stata inutile non è stata inutile perché abbiamo detto che oggi abbiamo dimostrato che non bisogna mai smettere di crederci quando saranno stati essere giusto bisogna mai smettere di impegnarsi non bisogna mai inizio non bisogna fare un’altra parte giallo a Capo Verde sull’isola di Focomorto da Solazzo agronomo e cooperante Toscano di 31 anni nella notizia l’energia di Firenze costa e con la quale giovane collaborava Solazzo cooperante prima in gola e poi a Capo Verde definito dalla amico e professionistasi trova Capo Verde per coordinare il progetto ruota davanti azioni per il rafforzamento del turismo rurale sostenibile nel isola di Fogo Davide era arrivata poco nel novembre scorso scrive Cosplay da subito in campo la sua professionalità la sua energia e passione al servizio delle comunità locali si è trattato di un incidente su cui le autorità locali stanno ancora indagando Ci stringiamo attorno alla famiglia la fidanzata gli amici con impegno di fare di tutto per appurare la realtà dei fatti ancora sgomenti per la tragica notizia portiamo ancora pagina sport è un Barcellona a vincere la data della seconda semifinale di Champions League al campo 1 basta un attimo Liverpool che esce sconfitto per 30 Suarez nel primo tempo è una doppietta di Messi nel secondo regalano il successo a Valverde per i Reds era necessaria un’impresa Vampire the nella gara di ritorno in programma il 7 maggio torniamo all’estero due ragazzi sono stati sparati da casa verso il Mac e veloci dentale non si hanno notizie di vittime lo ha riferito la radio militare in precedenza nella zona in un ristorante sirene di allarmel’aviazione israeliana ha colpito una base terroristiche Diamante nel nord della striscia quell’attacco ha spiegato un portavoce militare è giunto dopo che ieri i palestinesi di Gaza Hanno lanciato palloni esplosivi incendiari verso Israele e del buon proseguimento di ascolto

