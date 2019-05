Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 10:10

Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali studio esplode lo scontro tra Stati Uniti e Russia Mentre continua a salire la tensione nelle strade in Venezuela la crisi nel paese latinoamericano in è stato un vero e proprio Braccio di Ferro fra Washington e Mosca con accuse reciproche minacce Tony da guerra fredda in Venezuela è stato teatro di due imponenti mobilitazione a favore e contro il governo Socialista in cui il leader dell’opposizione autoproclamato si presidente Juan guaido ha chiesto i suoi militanti di accompagnarlo per ottenere la fine della usurpazione del potere da parte di Maduro mentre questi celebra la sconfitta della Destra golfista che voleva portare dalla guerra civile un fiorentino di 31 anni Davide Solazzo a Capo Verde per coordinare un progetto di Cooperazione per il 61 n g di Firenze morto sull’ isola di Fogo il corpo senza vita è stato trovato in casa l’uomo la sera prima aveva cenato con degli amici le autorità stanno indagando dice all’ansa Il Console italiano a Praia Luigi zirpoli e oggi ciPia sull’alto era già stato per la sezione G anche in Angola Un’Europa dei diritti e dell’amore la richiesta partita degli oltre 30.000 riuniti a Bologna per la manifestazione nazionale di CGIL CISL UIL tensioni e scambi di accuse tra PD è Movimento 5 Stelle hanno invece caratterizzato una buona parte del corteo Torinese grazie alle forze dell’ordine che tutti i giorni lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini perbene l’hanno fatto il primo maggio anche in situazioni difficili come Torino è grave che alcuni politici locali se la prendono con la pulizia anziché con i violenti dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini a Parigi scontri e feriti 40.000 manifesta il doppio dell’anno scorso c’erano soprattutto 3 1000 2000 Black Block schierati nella capitale quasi 8 mila tra poliziotti e Gennaro Grazie sono stati sparati da casa verso il Megalò cidentale non siano vittime in precedenza nella zona erano risuonate sirene di allarme nella nottata l’aviazione israeliana ha colpito una base terroristica Diamante nel nord della striscia quell’attacco ha spiegato un portavoce militare giunto dopo che ieridi Gaza Hanno lanciato palloni incendiari mezzo Israele ancora violenze vittime giovanissimi a Londra dove in 15 anni è stato accoltellato morto il ragazzo è stato trovato agonizzante adat nella zona est della capitale britannica Malga corti è morto prima di raggiungere l’ospedale a poca distanza è stato poi individuato un secondo ragazzo di 16 anni ferito pure da pendenti di coltello che è stato ricoverato file con testo fa pensare uno scontro tra baby gang è salito a 376 il numero dei morti a1822 quello dei feriti dall’inizio degli scontri a Tripoli e dintorni il 4 aprile scorso la risonanza su Twitter e l’organizzazione Mondiale della sanità in Aggiungendo di unirsi all’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e ad altre organizzazioni Nel chiedere un immediato cessate il fuoco sono 45200 intanto gli sfollati dall’inizio degli scontri armati a Tripoli Venturini secondo in un aggiornamento sulla situazione sono 3340 rifugiati e migranti intrappolati in centri di detenzione situati in aree colpite dai combattimenti un’area a rischio i di conflitto armato economia borsache contrattata all’indomani della decisione della Fed di non variare i tassi di interesse raffreddando le speranze per un taglio imminente la Corea del sud e Taiwan guidano i rialzi l’Australia cedel Hang Seng di Hong Kong guadagna lo 0% in 100, 25% mentre altre piazze cinesi e il Giappone restano chiusi per festività oggi gli occhi degli investitori sono stati su alcuni dati macroeconomici come l’indice PMI del manifatturiero europeo la decisione sui tassi di interesse dell’amore I risultati degli ordinativi delle Fabbriche americane non è giusto sulle ruote sono contattate Store in chiusura non lo diresti una controllata e libertà Per coronare La cavalcata del Brescia che torna in Serie A dopo 8 anni con due giornate di anticipo in Spagna paura perché chi ha scolpito da un infarto durante l’allenamento ha postato sui social dopo qualche ora un suo scatto tranquillizzante lo può essere stato operato il panino me si regala la vittoria al Barcellona che ipoteca la finale di Champions ieriquota 600 gol con i blaugrana era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa