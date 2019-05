Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale isolati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli e dello scontro tra Stati Uniti e Russia Mentre continua pericolosamente a salire la tensione nelle strade in Venezuela la crisi del paese latinoamericano iniziato un vero e proprio braccio di ferro per Volta 19 ostia con l’accusa di minacce e Tonic di guerra frutta due ragazzi sono stati sparati da casa verso il negro cidentale non si ha notizia di vittime lo ha riferito la radio militare in precedenza la zona erano ritornate sirene di allarme nella nottata l’aviazione israeliana ha colpito una base terroristica di Amazon nel nord della striscia quell’attacco ha spiegato un portavoce militare è giunto Dopo ieri palestinesi di Gaza Hanno lanciato valoni esplosive incendiari verso Israele ancora violenze di strade ancora sangue compiti ma È giovanissima Londra Dove In serata ho 15 anni è stato accoltellatoIl ragazzo è stato trovato agonizzante hackney nella zona est della capitale britannica riferito Scotland Yard e malgrado l’intervento dei soccorsi e di un l ambulanza è stato dichiarato prima ancora di poter raggiungere l’ospedale Fiorentino David Solazzo a Capo Verde per coordinare un progetto di Cooperazione per il costo è una o n g di Firenze è morto sull’isola di po’ la notizia è stata pubblicata sul sito del Cosplay dove ti spiega che il giovane sarebbe morto in un incidente sul quale le autorità locali stanno ancora indagando le parole sono state loro le protagoniste del tradizionale concertone del Primo Maggio a Roma quelle dello slogan scelto dagli organizzatori per quest’anno lavoro diritti Stato Sociale Europa quelle degli Artisti sul palco tra canzoni e messaggi di disobbedienza civile di chi ha fatto gli onori di casa scritte sulle t-shirt per Lodo guenzi e quelle di Ambra che si è scagliata contro il bonus assunzioni per le donne e che in risposta alle polemiche dello scotchhanno sulla maglia griffata mi appoggiata una con le sigle dei tre sindacati quelle che hanno Emozionato più Ilaria Cucchi diritti umani non sono mai e per nessun motivo segreti ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa