Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si trova in visita in Francia per le celebrazioni del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci è arrivato a Notre Dame per una visita alla passata dall’incendio del 15 aprile scorso con il capo dello Stato il ministro della cultura francese i pompieri Parigini che hanno salvato notre-dame dall’incendio meritano la conoscenza dell’Europa ha detto il Presidente della Repubblica è morto La notte scorsa all’Ospedale Maggiore di Parma Alessandro Ziliani muratore Bergamasco di 50 anni che ieri pomeriggio era rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola a Torremaggiore in provincia di Piacenza L’uomo in cima a un ponteggio stava eseguendo la demolizione di una struttura Quando all’improvviso è statofoto da un blocco di cemento che si è staccato e lo ha colpito al petto lui non riteniamo mai le opzioni militari delle opzioni la nostra Costituzione esplicita l’Italia ripudia e la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali lo ha fermato il ministro degli Esteri a margine della conferenza The State of the union rispondendo ai cronisti che gli chiedevano della posizione italiana sulle protesi versione iniziare statunitensi per la crisi in Venezuela mi riconosco totalmente nel dettato Costituzionale ha concluso È salito a 4 morti tra cui 105 bambini e 120 donne il numero delle vittime dall’inizio degli scontri in Libia il 4 aprile e il bilancio aggiornato a questa mattina ha reso noto dal presidente Associazione medici di origine Straniera in Italia in costante contatto con i medici libri sul campo i medici libici afferma riferiscono anche di 15 Combattenti morti neglii tre giorni e di oltre 2000 per richiedere Luciano anche la presenza di fattori comuni e la scomparsa di circa 60 minori che non rispondono agli appelli delle loro famiglie Le province sono uno spreco inutile ammalarsi di Amarcord per farle ritornare chi le vuole ti trovi un altro alleato così Luigi Di Maio presentando il programma europeo del MoVimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza è stata una riforma che ha suscitato diffidenza e reazioni ostili qui da noi in Italia e anche all’estero abbiamo dovuto intestardirsi e mostrare la massima risolutore sta per realizzarla l’abbiamo infine realizzato adesso sta dando i primi frutti sono davvero orgoglioso di questo risultato Questa è la politica quella con la p maiuscola che si mostra Attenta ai bisogni dei cittadini così su Facebook il premier Giuseppe Conte poi ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alla prossima

