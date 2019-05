Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli Le province sono uno spreco inutile ammalarsi di Amarcord per farle ritornare chi le vuole si trovi un altro alleato così Luigi Di Maio presentando il programma europeo del MoVimento 5 Stelle per il MoVimento 5 Stelle le province si aboliscono non si ripristina lo ha detto ancora invece premier ricordando che il movimento nemmeno si è mai presentato a lei elezioni provinciali ora alla fine tra Ungheria È Serbia felice di incontrare di nuovo il premier orban e vedere con i miei occhi con quante hai pigiato il suo governo contratti di immigrazione clandestina lo scrive su Twitter il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini postando una foto con il leader ungherese milioni di anziani al mondo presentano una forma di demenza erroneamente diagnosticata come Alzheimeravete coinvolta un’altra proteina presente nel cervello a far luce su una delle più importanti scoperte materia state negli ultimi anni e lo studio pubblicato sulla rivista brain al frutto di una collaborazione internazionale con l’università del canto i risultati possono spiegare in parte perché la ricerca di una cura per l’Alzheimer abbia finora ho fallito esistono diversi tipi di demenza collegata all’invecchiamento e il morbo di Alzheimer è dovuto ad accumuli nel cervello di proteine amiloide e Tau è quello su cui è stata fatta più ricerca ma non è il più comune fino a un terzo dei presunti casi di Alzheimer potrebbe essere causato da una condizione ora individuati e descritti Challenge alopatia tdp-43 correlata all’età prevalentemente sono state bonificate altre 7 discariche abusive in questo modo l’Italia risparmierà 3 milioni all’anno di sanzioni dell’Unione Europea per le discariche in questione uscirà dal contenzioso con Leolo comunica la direzione generale ambiente della commissione europea spiega una nota del Ministero dell’Ambiente facendo presente che il nostro paese ha messo a punto la regolarizzazione di altri 7 siti di discariche abusive e quindi la conseguente fuoriuscita dal contenzioso le discariche sono in Campania Abruzzo Lazio e Calabria Castelluccio di Norcia La Perla dei Sibillini praticamente Raso al suolo da 10 sismici del 2016 racconta ancora come i terremoti non hanno distrutto la voglia di riscatto della gente di qui 30 mesi dopo la grande scossa più determinata che mai la lenticchia sta nascendo il sul Pian grande è iniziata la stagione dei Fiori spontanei in attesa di quella che sarà la spettacolare fioritura di fine giugno in tanto poco. stanno andando i lavori per la realizzazione delle 8:00 casette sai dove troveranno alloggio altrettante famiglie che prima del sisma vivevano a Castelluccio ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento allaedizione pomeridiana

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa