Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il primo appuntamento della visita di Matteo Salvini in Ungheria il muro anti migranti da subito al confine con la Serbia appena sbarcato dall’aereo il vicepremier e Ministro dell’Interno è stato fatto salire su un elicottero per raggiungere Grazie il paese alla frontiera dove lo attendeva il premier ungherese Viktor orban Vogliamo un’Europa diversa dei tuoi cronisti che venga la sicurezza rilancio il lavoro la famiglia è l’identità Cristiana del nostro continente in Italia in Ungheria è in Europa si entra solo con il permesso aveva imbottito di benzodiazepine il figlio di 5 anni con l’intento di ucciderlo e poi suicidarsi una donna Padovana che è stata intercettata dai carabinieri mentre era in auto con il bambino è bloccatoPrima che potesse mettere in atto il Terribile piano la vicenda è avvenuta la notte tra il 29 e il 30 Aprile scorsi ma è stata resa nota solo ora dai carabinieri la donna è stata arrestata in flagranza per tentato omicidio aggravato e portate in una struttura psichiatrica il figlio è ancora in ospedale ma fuori pericolo di vita è morta il primo maggio nella sua casa di Ginevra l’attrice Alessandra Panaro avrebbe compiuto 80 anni il 13 dicembre l’annuncio è di fonti vicine alla famiglia nata Roma raggiunse la fama con il film Poveri ma belli firmato nel 1956 da Dino Risi che ha diretto e poi anche in belle ma povere e Poveri milionari Panaro può anche protagonista di Lazzarella nel 1957 di Carlo Ludovico Bragaglia ci sono anche il disegno giovanile di Leonardo Da Vinci studio di panneggio per una figura inginocchiata da tempo non visibile tra le opere della mostra Leonardo a Roma influenzache il 3 ottobre si aprirà a Villa Farnesina evento principale delle Celebrazioni della accademia nazionale dei Lincei per i 500 anni dalla morte ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa