Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il legame tra i nostri due paesi i nostri cittadini e indistruttibile è molto più forte più profondo di quanto non lo sia tra noi al nostro livello lo ha detto il presidente francese Macron uscendo dalla visita alla casa di bianco del presidente Mattarella in occasione delle Celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci per il presidente italiano Leonardo è un legame fortissimo tra Francia e l’Italia è un segno europeo della civiltà e della Cultura e pace fatta tra Italia e Francia hanno chiesto il giornalista Mattarella Non ce n’è bisogno i legami sono talmente avanti storicamente profondi Io non ce n’era bisogno che ti dica Le province sono uno spreco inutile di Amarcord per farle ritornare chi le vuole ti trovi un altro alleato così Luigi Di Maio presentando il programma europeo del MoVimento 5 Stelle tu Siri di Chiara il movimento non arretra sulla questione morale le provinceuna situazione ibrida La verità è che si è fatto finta di eliminarle non sono state eliminate bisogna fare una scelta ridare fiato eliminarle del tutto afferma il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno Cambiamo argomento di mettere in guardia dal nazionalismo conflittuale calze i muri Anzi addirittura battesimo antisemitismo nell’udienza alla plenaria della pontificia Accademia delle Scienze Sociali sul tema prescelto the nation-state Francesco chiede che lo stato tu te ne accorga I migranti regolando i flussi ultime notizie in chiusura di economia FG ha perfezionato la cessione della Magneti Marelli per circa 5,8 miliardi di euro il consiglio di amministrazione trovato una distribuzione straordinaria per favore dei portatori di azioni ordinarie di apertura pari a 1, €30 per azione corrispondente a una distribuzione totale di circa 2 miliardi di euro sui proventi netti l’operazione Se tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa