Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo giovedì 2 maggio in studio Giuliano Ferrara Le province sono uno spreco inutile male anzi Diamante per farle ritornare così Luigi Di Maio presentando il programma europeo del MoVimento 5 Stelle chi le vuole si trovi un altro alleato Siri dichiara il movimento non arretra sulla questione morale per la ministra della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno Le province sono in una situazione ibrida La verità è che si è fatto finta aggiunto di eliminarle non sono state eliminate bisogna fare una scelta ridare fiato a eliminarle del tutto nella chiesa di Nostra Signora di Fatima del quartiere super a San cristobal durante la messa da parte di una quarantina di militari della Guardia Nazionale che hanno anche lanciato lacrimogeni tra i fedeli in Venezuela la denuncia arriva da un vescovo della Diocesi di San cristobal Secondo quanto riporta un’agenzia una donna di 27 anni è stata uccisa dai colpiieri sera negli scontri sale così a 2 numero dei morti tra oppositori e parte fedeli al presidente Maduro cominciato il martedì ma ve lo afferma l’Italia contro l’azione militare servono nuove elezioni per morto questa notte all’Ospedale Maggiore di Parma Alessandro Siani muratore Bergamasco di 50 anni che ieri pomeriggio era rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola Corte Maggiore in provincia di Piacenza ad un ponteggio stava seguendo la demolizione di una struttura Quando all’improvviso è stato travolto da un blocco di cemento che lo ha colpito al petto con la cronaca in chiusura aveva imbottito di benzodiazepine il figlio di 5 anni non intendo di uscire le foto agli altri la vita una donna a Padovana intercettata da carabiniere è stata arrestata per tentato omicidio aggravato hai portato in una struttura psichiatrica il figlio in ospedale È fuori pericolo e a Vigevano un uomo accoltellato a morte la moglie di 38 anni fa si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza omicidio suicidio avvenuto La notte scorsa in un’abitazione è l’omicida è un finanziaria di 55 anni di servizio alla compagniadi Milano la figlia della coppia 11 anni era in casa è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa