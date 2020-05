Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un buon sabato mattina dalla redazione da Francesco Vitale in studio con il rispetto delle regole in alcuni territori si potrà rallentare notevolmente la cura del contagio e alcune attività potrebbero ripartire prima del previsto Così ieri con te scatta in avanti intanto di Zaia le condizioni il Veneto può riaprire tutto secondo il governatore sembra verso la riapertura differenziata tra le regioni in Europa il coronavirus ha ucciso 140000 persone Italia Francia Germania Norvegia con commissione consiglio europei Lanciano World Against covid-19 un piano di Cooperazione globale per un vaccino iniziativa lunedì in una conferenza di donatori cercherà di raccogliere almeno 7 miliardi e mezzo di euro gli Stati Uniti registrano altri 1883 decessi legati al coronavirus in un giorno per un totale di quasi 65 mila vittime autorizzato d’urgenza nel paese l’uso del rende svilire il farmaco antivirale innato perregola la soglia delle persone guarite A livello mondiale ha superato ieri Il Milione di morti accertati sono oltre 235 mila scala ancora il numero dei malati di coronavirus in Italia e altri 608 in un giorno a quota 100 1943 il rapporto tra San Bonifacio e positività scende al 26 percento che hanno anche ricoveri intensiva sono 1578 116 meno aumentano guariti p1304 registrati altri 269 decessi Per un totale di 28236 I media ufficiali della Corea del Nord hanno pubblicato le foto dell’ultima apparizione ieri di Kim jong-un A dopo tre settimane di speculazioni sulla sua salute l’agenzia di stampa aveva precedentemente riferito che libera 35 anni aveva inaugurato una fabbrica di fertilizzanti vicino alla capitale Pyongyang con dignità e con tua sorella consigliera Kim Jong concertone del primo maggio in versione TV ieri con tanti artisti in collegamento da tutt’italia la conduzione di Ambra Angiolini Vasco Rossi Gianna Nannini Tosca Stato Sociale Irene Grandi Alex Britti e anchestudio di Londra arriva il tuo messaggio in italiano a tutti i lavoratori d’Italia che ieri ha voluto celebrare così la volontà unanime di portare a termine la stagione interrotta per l’emergenza coronavirus è stata ribadita ieri dall’Assemblea della pizzeria via rudere intanto dell’Emilia Romagna i calciatori discale Bologna Parma e Sassuolo da lunedì potranno tornare ad allenarsi individualmente e anche De Luca apre le richieste del Napoli Bundesliga positivi nel Colonia noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa