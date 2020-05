Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale trovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sempre Kim jong-un è tornato in pubblico per la prima volta in tre settimane senza apparenti segnali di malattia malgrado le speculazioni sul suo stato di salute che si sono spinti fino a indicare la sua morte 21 diffuse dall’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord e dalla rodom Simone Il Quotidiano del partito di lavoratori hanno mostrato il leader con su abito in stile Mao impegnato il primo maggio dare istruzioni sul poi a partecipare al taglio del Nastro Rosso inaugurale di una fabbrica di fertilizzanti fosfatici asunciòn città a circa 50 chilometri a nord di Pyongyang finita Dopo 2 anni di lavoro Stati Uniti hanno riportato ieri oltre 1800 decessi in 24 ore a causa del nuovo coronavirus un salto in leggero calo rispetto ai giorni precedenti ti mando il conteggio della Johns Hopkins University questi83 decessi portano bilancio totale dell’epidemia negli Stati Uniti a oltre 64700 vittime e il prezzo più pesante pagato da un paese in valore assoluto Anche se proporzionalmente alla sua popolazione Belgio Spagna Italia Regno Unito Francia sono maggiormente colpiti sono 200 7428 i casi totali di coronavirus finora registrate in Italia contenente il numero di persone attualmente positiva è che purtroppo decedute in flessione riferisce il dipartimento nazionale della Protezione Civile del bollettino quotidiano sulla diffusione dell’epidemia il numero di persone ricoverate per sintomi lievi meno gravi sono 17569 contro le 18149 delle precedenti 24 ore continua a scendere numero di ricoverati nelle terapie Intensive e risultano 1578 cioè 116 meno delle precedenti 24 ore in leggero incremento di 88 unità invece rispetto alle 24 ore precedenti il numero di persone in isolamento domiciliare sono 81796 pari all’80certo degli attualmente positivi conta i lavoratori riparte motore nuovi aiuti più pesanti diretti Tanti hanno ricevuto un sostegno altri lo riceveranno nei prossimi giorni abbiamo lavorato al massimo per ripartire a pieno regime il motore dello Stato perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte Primo Maggio particolare per quest’anno Nell’era delle coronavirus Ciao a tutti Oggi vorrei celebrare tutti i lavoratori d’Italia ai guidatori di buste tre nipotini Fattorini e trasportatori maestre di scuola specialmente tutti Apri infermieri medici e personale medico bravissimi tutti streaming in italiano rivolge un pensiero l’Italia nel suo intervento durante il concertone del Primo Maggio l’artista amante dell’Italia dove passa molto tempo nella sua casa si è collegato dal suo studio a Londra e ha cantato don’t stand so Close to me poco prima anche l’intervento di Patti Smith degli Stati Uniti con Red Bull e l’augurio di un happy Labor Dayera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa