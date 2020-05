Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da versione da Francesco Vitale in studio il leader nordcoreano Kim jong-un è riaperto in pubblico dopo tre settimane di speculazioni sul suo stato di salute lo ha riferito l’agenzia sudcoreana yonhap che capo di stato tagliato il nastro la cerimonia di apertura di una fabbrica di Zampi venerdì ha precisato l’agenzia nordcoreana scrivendo che alla sua comparsa tutti i partecipanti hanno applaudito fragorosamente gridato Evviva World Game covid-19 il mondo contro il coronavirus su iniziativa della commissione europea Italia Francia Germania Norvegia insieme al Consiglio Europeo annuncia un piano di Cooperazione globale per la ricerca di un vaccino contro il covid 19 iniziative descritta in una lettera che La stampa.it la per l’Italia e culminerà il 4 maggio in una conferenza dei donatori Che punta a raccogliere almeno 7 miliardi e mezzo di euro C Stati Uniti pianol’uso del farmaco anti ebola chiamato per curare il coronavirus lo annunciato il presidente Donald Trump medicinale precisato il Tycoon dallo studio Vale è stato approvato con la procedura d’emergenza della zia che regola la commercializzazione dei medicinali negli Stati Uniti andiamo a parlare di scuola concorso per insegnanti a settembre tre su quattro rimarranno precari ANIEF continuità didattica i nostri microfoni il presidente Marcello Pacifico dell’infanzia Comunque secondo me non lontano una soluzione alla Svolta contro nella battaglia contro la precarietà e contro la superstite e tuttavia derivano anche una precisa scelta aperti anche laureati con 24 cfu ai laureandi e laureati partecipare nell’ultima procedura concorsuale del 2016 quindi è molto importantecontenzioso di nuovo la riapertura del concorso ai giovani laureati laureati che però devono avere appunto in virtù delle altre mamme che sono state trovate questi 24 cfu sappiamo però che in molti atenei purtroppo a casa Ciro iscritti per ottenere questi 24 cfu corsi 24 cfu non abbiamo attenuti alle attività per la pandemia quindi riteniamo che comunque attraverso anche uno specifico ricorso possono partecipare con riserva a queste prove concorso ordinario se non hanno attivato così 24kw stessa cosa per tutti coloro che anche anno si sono iscritti al corso TFA e vogliono partecipare sui posti di sostegno sempre tra gli esclusi dalle persone dell’infanzia riteniamo che debba partecipare anche gli educatori E perché in passato la Nerfpartecipazione attraverso il ricorso al tribunale amministrativo e in effetti la tua posizione si fa la tac quali del personale dell’infanzia della primaria e quindi sono ancora quindi pertanto delle categorie di sì poi queste prove concorso riteniamo chiacchiere procedure sulla valutazione alla sono previste due prove scritte per alcune materie della scuola secondaria ancora una volta travalicano quello della prudenza non ci ricorda Cioè ha fatto di potersi passare tra la prima e la seconda prova con la sufficienza ancora ci abbiamo dei dubbi evidenzieremo dei ricorsi sui criteri e poi della scuola media preselettiva tra questo discordanza tra 3-4 volte il numero dei partecipanti è ancora la fine di correre ma controllata quella di poter stare zitto perché sono una volta vengono dei servizi vengono valutati quando in realtà vengono considerati requisiti di accesso anche per i concorsi ordinari ci sono diverse legittimità per il concorso straordinarioanche per la procedura abilitante procedura abilitante a cui dovrebbero essere ammessi anche con la sufficienza chiunque Supera e comunque a quell’ora per essere ammessi tutti i docenti di ruolo in contesti per loro prevede una qualificazione professionale dovrebbe essere atterrato l’altro accedere Tutti quanti hanno 36 mesi come successo negli anni passati quindi purtroppo questi bandi di concorso con una volta si è legittimo i marchi propri comunque che sindacato combatte anche una volta per estendere Comunque la platea al più grande possibile di personale docente precario che segna le cose e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa