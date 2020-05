Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli e senza coronavirus i dati nel mondo sulle vittime e casi di coronavirus sono in continuo aggiornamento gli Stati Uniti hanno riportato ieri oltre 1800 in 24 ore a causa del nuovo coronavirus e leggero calo rispetto ai giorni precedenti secondo il conteggio della John Hopkins University l’India Registra il record di nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 2293 lo rende noto il Ministero della Salute in Pakistan e sono stati superati i 18 mila chiave di coronavirus zia ti registrano nelle ultime 24 ore altri 4 nuovi contagi da coronavirus bus e metro fino alle 23:30 esercizi commerciali aperti fino alle 21:30 maDelivery consentiti anche oltre ora di punta spalmata dalle 830 alle 11:30 e lo 80% dei dipendenti Capitolini Smart Working e poi azioni bar locali sorvegliati speciali con i droni e sorvolare i parchi che iniziano aprire i cancelli prima fra tutte Villa Borghese e Villa Pamphili si sveglierà così ma il 4 maggio giorno della ripresa per un cauto allentamento del lock down dopo 55 giorni di Serrata per Chiama oggi per i governanti che hanno la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli in questi momenti di crisi lo ha detto il papà citando i capi di Stato i presidenti di governo i legislatori sindaci presidenti di regione del Signore li aiuti e gli dia la forza perché il loro lavoro Non è facile Ha detto Papa Francesco tra imprenditori agricoli foggiani sono stati raggiunti da misure cautelari perché ritenuti responsabili a vario titolo di intermediazionesfruttamento del lavoro in alcuni casi anche di impiego di manodopera clandestina e l’esito dell’operazione anticaporalato volta dei Carabinieri di Foggia coordinati nelle indagini dalla procura da 1 a quanto si apprende le aziende agricole sono state sottoposte a controllo giudiziario per preservarne la funzionalità tutela dei lavoratori ed è cresciuto socio-economico del territorio insieme con i tre imprenditori è stato arrestato anche un immigrato del Gambia accusato di essere il caporale che reclutava la manodopera i media ufficiali della del Nord hanno pubblicato le immagini dell’ultima apparizione ieri del leader Kim jong-un dopo tre settimane di speculazioni sulla sua salute l’agenzia di stampa Conad aveva precedentemente riferito che leader 35 anni aveva inaugurato una fabbrica di fertilizzanti vicino alla capitale Pyongyang con dignitari e sua sorella e consigliera Kim Jongtutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

