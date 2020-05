Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frasca da lunedì comincia la cosiddetta fase 2 dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida che ancora più difficile lo ha detto il commissario per l’emergenza coronavirus a Domenico Arcuri Da domani inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà il Come finirà non dobbiamo dimenticarci i sacrifici fatti nel primo tempo e dobbiamo capire che saremo ancora più protagonisti del risultato finale Matera lunedì 4 maggio la fase 2 per 4,4 milioni di lavoratori mentre 2,7 milioni resteranno ancora a casa la ripresa però non è esente da paradossi in attività tornerà Infatti soprattutto gli over 50 rispetto ai giovani in prevalenza al nord Italia area più esposta il contagio da covid-19 lo rilevano i consulenti del lavoro fidatisulle vittime i chiavi di coronavirus sono in continuo aggiornamento i casi di contagio da coronavirus hanno superato un milione e mezzo in Europa secondo un conteggio della FP gli Stati Uniti hanno riportato ieri oltre 1800 in 24 ore a causa dei nuovi coronavirus leggero calo rispetto ai giorni precedenti secondo il conteggio della John Hopkins University ti chiamavo oggi per i governanti che hanno la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli in questi momenti di crisi lo ha detto il papà Nella Messa Santa Marta citando i capi di Stato ai presidenti di governo e legislatori i sindaci ai presidenti di regione 1 pacchetto di 44 norme per il sostegno ai redditi e la protezione del lavoro è quello contenuto in una prima bozza del decreto ad oggi dalla stampa con le nuove misure anti coronavirus E che dovrebbe andare in CDM entro metà settimana ti va come annunciato dal rinnovo delle misure già previste con il decreto akura Italia come ciglia chederoga l’introduzione del nuovo reme reddito di emergenza confermato lo stop per altri tre mesi ai licenziamenti previsti altri 15 giorni di congedi speciali altri €600 di baby-sitter vediamo con Arezzo Un diciottenne stato arrestato stamani dai carabinieri in esecuzione di una misura di custodia cautelare per l’attentato contro la stazione dell’arma di Pergine Valdarno in provincia di Arezzo Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio scorsi il lancio di una Molotov causò l’incendio di un’auto di servizio e danni alla facciata della terraferma da quanto spiegato dagli stessi carabinieri che hanno condotto le indagini le motivazioni dell’azione sarebbero riconducibili al Forte risentimento del giovane avrebbe avuto nei confronti dell’arma in particolare dei militare di Pergine Valdarno per avrebbero denunciato più volte per atti di teppismo come fin da quando era minorenne ed è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa