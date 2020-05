Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli da lunedì comincia la cosiddetta fase 2 dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida che ancora più difficile lo ha detto il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri Da domani inizia il secondo tempo di una partita che non sappiamo quanto durerà E come finirà non dobbiamo dimenticarci i sacrifici fatti nel primo tempo e dobbiamo capire che saremo ancora più protagonisti del risultato finale la relativa libertà che ognuno di noi sta per guadagnare sottolinea Arcuri deve essere governata dalla tutela della salute di tutti noi e i casi di contagio da coronavirus hanno superato un milione e mezzo in Europa secondo un conteggio della FP nell’avvicinarsi a questa fase 2 se si innestano il caos istituzionale voluto e la frenesia Popolare anche giustadue mesi c’è rischio che la situazione diventi incontrollabile non solo a Napoli ma in tutta Italia lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De magistris il primo cittadino in questi mesi più volte ha chiamato in causa la distonia tra la linea del governo e le ordinanze adottate dal regione campagna lecita si preparano a ripartire in vista di lunedì 4 maggio governatori e sindaci spiegano cosa accadrà nei prossimi giorni il governatore Alberto Cirio in Piemonte annuncia un bonus Piemonte per la fase 2 dell’emergenza coronavirus a Roma ci stiamo preparando ad aprire in sicurezza ville storiche parchi giardini pubblici di Roma che da lunedì torneranno ad essere accessibili anche se con le dovute cautele e limitazioni così su Facebook la sindaca di Roma Virginia raggi un altro dirigente iraniano ha condannato oggi la decisione annunciata nei giorni scorsi dalla Germania di avere inserito il movimento libanese filo iranianola Fra le organizzazioni terroriste mutandone ogni attività sul suolo tedesco una nuova sorpresa ai fornitori di armi di distruzione di massa all’ex dittatore iracheno Saddam Hussein sono diventati i difensori dei diritti umani e chiamalo il movimento di resistenza ed bolla terrorista per paura dei loro amici israeliani uccisori di bambini affermato in Un Tweet la mira segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale di Teramo ed è tutto Grazie dell’attenzione e buon pomeriggio appuntamento alle prossime news

