Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza scatterà lunedì 4 maggio la fase 2 per 4,4 milioni di lavoratori 22,7 milioni di essere ancora a casa ma in attività torneranno soprattutto gli over 50 rispetto ai giovani imprese nel nord Italia area più esposta dal contagio tra le regioni interessate ci sono Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto e Marche dove il tasso di rientro oscilla intorno al 69% lunedì molti laboratori selezionati dal Ministero della Salute arriveranno i test sierologici comincerà l’indagine campionaria cui verranno sottoposti i primi 150 mila italiani presenti campione definito dai state INAIL Il commissario straordinario per l’emergenza domenica Arcuri i cittadini verranno contattati nei prossimi giorni verrà chiesto loro di sottoporsi al test in laboratorio più vicinoCambiamo argomento vanno a Italia Croazia Spagna le prime consegne di più Lotti di mascherine protettive per riserva Europea Di apparecchiature mediche istituita il mese scorso per aiutare i Paesi con guida al coronavirus lo Annuncia il commissario Ué per la gestione della crisi le riceveranno nel fine settimana poi seguiranno altre consegne un’ultima notizia in chiusura lo Stato d’emergenza della sanità in Francia te la prende mia da coronavirus e Prorogato fino al 24 luglio lo Annuncia il Ministro della Sanità Intanto in Russia si registra un record di contatti in totale di casi sono 324 Mila e 1222 morti a Mosca il sindaco dichiara che invase testa effettuato il numero reale dei contagi intorno al 2% della popolazione per 250000 persone per il momento è tutto restate con noi per altri aggiornamenti chiamo la linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa