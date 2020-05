Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Io inizio vergenza coronavirus ha licenziato per giustificato motivo potrà ritirare il recesso facendo contestualmente richiesta di cassa integrazione in deroga dalla data del licenziamento a prescindere dal numero dipendenti dell’impresa che prevede la bozza del nuovo decreto penale che prevede Tra l’altro un pacchetto di 44 norme per il sostegno ai redditi e la protezione del lavoro ti va dal reddito di emergenza ad altri 15 giorni di concerti speciali €600 di bonus baby sitter detrazioni fiscali fino a €300 per i centri estivi dei figli fino a 16 anni possibile di avventura breve di negozi di monopattini e WC per l’acquisto Si prevedono incentivi in Piemonte bonus di 2500 per ristoranti gelaterie catering bar estetiste parrucchieri sale da ballo e discoteche nella regione Lazio la produzione cinemaraffica potrà riprendere dal 4 maggio ma con regole ben precise come i test sulle condizioni di salute degli attori fuso di mascherine per tutti quando non sono in scena di stanziamento quando possibile con il rispetto delle regole si potrà rallentare notevolmente la curva del contatto alcune attività potrebbero ripartire prima del previsto ribadisce il premier Giuseppe Conte ma il Veneto dice Zaia poi riaprire tutto e mentre la Calabria il governo non fare prova di forza in Piemonte istituisce come obbligatoria la mascherina l’economia è un crollo dei consumi per il 2020 fare a quasi 84 miliardi di euro meno 8 % rispetto al 2009 e la stima dell’ufficio studi di Confcommercio sugli effetti del Look down secondo una valutazione basata su ipotesi di progressiva e graduale di apertura delle attività economiche Considerando la data del primo ottobre per il ritorno una parte di totale normalità a Napoli a San Donato Milanese manifestazioni di protesta dei commercianti Sangalli afferma una perdita insopportabile per l’economia e la società italiana è tutto grazie per averci seguitotornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa