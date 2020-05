Ultime Notizie Roma del 02-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coronavirus il bilancio di oggi sono salite a 28710 le vittime in Italia con un incremento di 474 in un giorno Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile sala il numero di malati Anche senza dire l’intervento Rispetto a ieri sono scesi con un decremento di 239 persone ieri erano stati meno 608 i malati rispetto al giorno precedente in Italia contagiati totali vale a dire che attualmente il coronavirus le vittime guariti sono 200 9328 con un incremento Rispetto a ieri di 1900 pescatora lunedì 4 maggio la fase 2 per 4,4 milioni di lavoratori mentre 2,7 milioni resteranno ancora a casa ma è un’attività troveranno soprattutto gli over 50 rispetto ai giovani in prevalenza nel nord Italia aria più esposta dal contagio dalle regioni interessate ci sono Lombardia EmiliaPiemonte Veneto e Marche Dov’è il cazzo di rientro oscilla intorno al 69% e da lunedì in molti laboratori in selezionati dal Ministero della Salute arriveranno i test sierologici con l’indagine campionaria cui verranno sottoposti i primi 150 mila italiani presenti Dal Campione definito da Istat e INAIL Il commissario straordinario per l’emergenza domenica Arcuri verranno contattati nei prossimi giorni verrà chiesto loro di sottoporsi al test in laboratorio più vicino gratuitamente Cambiamo argomento vanno a Italia Croazia Spagna le prime consegne di più Lotti di mascherine protettive riserva Europea Di apparecchiature mediche istituita il mese scorso per aiutare i paesi confida al coronavirus lo Annuncia il commissario Ué per la gestione della crisi le riceveranno nel fine settimana poi seguiranno altre consegna e tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa