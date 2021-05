Ultime Notizie Roma del 02-05-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura covid per il secondo giorno consecutivo L’Italia ha superato quota 500 mila baci nazioni somministrata in 24 ore portando a oltre 20 milioni il totale delle dosi inoculate dall’inizio della campagna vaccinale Cala ancora il tasso di positività Nazionale altre 4% 226 decessi nell’ultima giornata da domani cambiano e di Alcune regioni Val d’Aosta Rossa Sardegna arancione con Basilicata Puglia Calabria e Sicilia Le altre restano Gialle sarà il lavoro a portare fuori il paese da questa emergenza lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella ieri rinnovando In occasione della festa dei Lavoratori su appello all’unità e a nuove generazioni di costruttori laboratori hanno salvato L’Italia non è il momento di sbloccare licenziamentidtd alle Cisl e Uil dalle piazze del Primo Maggio Orlando garantisce il massimo sforzo del governo sul fronte dell’occupazione i messaggi a favore dei Lavoratori dello spettacolo ritorno della musica live I racconti di un’Italia in difficoltà infine la polemica di Fedez Tutto questo è stato al concertone del Primo Maggio è andato in scena ieri all’auditorium di Roma il cantante ha criticato i leggins per le posizioni omofobe e l’ostruzionismo al ddl zanne accusando Rai 3 di censura preventiva maltempo dopo un primo maggio bagnato dalla pioggia attesa per oggi una domenica in gran parte soleggiata a rischio temporali rimane al nord-est allerta Gialla in Veneto Lombardia ed Emilia Romagna nonostante il meteo non favorevole Ieri in molti hanno optato per la gita fuori porta Io per una passeggiata su litorali riempiendo ristoranti e lungomare Serie A negli anticipi della 34a giornata ieri L’Inter ha vinto 2 a 0 hIl Milan ha battuto il Benevento 1 a 1 tra Verona e Spezia retrocedono in serie B I calabri mentre i nerazzurri potrebbero conquistare lo scudetto già questo oggi se l’Atalanta non dovesse vincere in casa del Sassuolo in campo oggi le altre partite Lazio Genoa Bologna Fiorentina Napoli Cagliari Udinese Juventus Sampdoria Roma domani chiude la giornata Torino Parma nei motori Gran Premio di Formula 1 a portimao e di MotoGP a Jerez della Frontera in Portogallo sarà botta sotto Mercedes a partire dalla pole position davanti al compagno di squadra campione del mondo Hamilton e quinta la Ferrari di Science ottava la rossa di Leclerc in Spagna pole position di quartararo su Yamaha davanti a Morbidelli Bagnaia quarto Rossi solo XVII nel Volley Trentino k.o. Champions allo zaksa è tutto della relazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa