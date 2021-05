Ultime Notizie Roma del 02-05-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora un buongiorno dal redazione appuntamento con l’informazione Gabriella in studio si parla di vaccini e di somministrazioni perché per il secondo giorno consecutivo L’Italia ha superato quota 500 mila a somministrazioni di vaccini anti covid in 24 ore 20 milioni in totale le dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale Cala il tasso di positività Nazionale altre 4% 226 decessi nell’ultima giornata da Alcune regioni cambiano colore Val d’Aosta Rossa Sardegna in arancione con Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre regioni resteranno Gialle nella festa dei Lavoratori il capo dello stato ieri ha sottolineato che sarà il lavoro a portare il paese fuori da questa emergenza ha poi fatto appello all’unità e a nuove generazioni di costruttori i laboratori hanno salvato L’Italia non è il momento di sbloccarecosì CGIL CISL e UIL e dalle piazze ieri Orlando garantisce il massimo sforzo del governo sul fronte dell’occupazione nel settore scuola Tuttavia il precariato resta una piaga ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF e lo sentiamo la maggioranza di governo è divisa sulle soluzioni sul precariato Però tutto questo non farà altro che far ripartire il prossimo anno scolastico con il record di mancate assunzioni è veramente incredibile nessun paese al mondo rispetto a 100.000 proposta di assunzione a tempo indeterminato nella scuola esiste Addirittura il prossimo anno avremo quasi 70000 posti che non saranno assegnati perché il perché deriva da parte 300.000della scuola su un milione tre è dall’altra parte però non la procedura di reclutamento del personale precario e neanche di Kik un abbracciare corsa professione il concorso ordinario è fermo per colpa della pandemia da un anno il concorso straordinario la metà dei posti e rimarrà vacante quindi dobbiamo sicuramente intervenire su questo punto dello sport calcio è Serie A ieri negli anticipi della 34a giornata l’Inter ha battuto il Crotone 20 mandando ai cadaveri in serie B e prendendo un ticket per il titolo che potrebbe arrivare già quest’oggi nel caso in cui l’Atalanta non dovesse vincere in casa del Sassuolo quest’oggi sugli altri campi Il Milan ha battuto il Benevento 2011 tra Verona e Spezia oggi Lazio Genoa Bologna Fiorentina Napoli Cagliari Udinese Juventus Sampdoria Roma domani chiude la giornata Torino Parma Nella Formula 1 si corre in Portogalloportimao pole position per bottas davanti a Hamilton quinta la Ferrari di Science ottava la rossa di Leclerc nella MotoGP si corre a Jerez della Frontera 4A su Yamaha in pole position davanti a Morbidelli Bagnaia quarto Rossi solo XVII è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa