Ultime Notizie Roma del 02-05-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e buona domenica da Giuliano Ferrigno il concertone del primo maggio ed esplode la polemica il giorno dopo tedex critica in diretta TV la lega per l’ostruzionismo al ddl Zan e per le posizioni omofobe accusa Rai 3 di censura preventiva la RAI smentisce ma il rapper italiano pubblica la telefonata in cui viene chiesto di desistere per tutta risposta la paghi al sicura che le dichiarazioni pubblicate sono state tagliate torna a respingere le accuse Ci aspettiamo dalla Rai dice il segretario del PD Enrico Letta che Ringrazia Fedex per le parole forti che condivide in pieno sto con lui No La censura intuito di Giuseppe conte con il Movimento 5 Stelle che annuncia un’interrogazione in commissione di vigilanza ma Salvini osserva polemica tutta interna alla sinistra la vicepresidente delle tre che ha parlato con Fedez è stata la portavoce di Veltroni sindaco PD di Roma emergenza vaccini dobbiamosulle classi over 60 per le qualità media di somministrazione ancora bassa ma quando appena messi in sicurezza gli over 65 il vaccino si aprirà tutte le classi di età anche per classi produttive come il settore alberghiero a dirlo è il commissario emergenza Francesco figliuolo intanto per il secondo giorno consecutivo l’Italia supera i 500.000 vaccinazioni in 24 ore arrivando così ad oltre 20 milioni di dosi inoculate da inizio campagna da domani Cambiano i colori delle regioni Valle d’Aosta Rossa Sardegna arancione con la Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre Gialle concentriamoci nella mantenere la quota di utilizzo del 90% delle docce a disposizione non c’è una dose che venga sprecata dice il capo della protezione civile Fabrizio Curcio Torniamo a parlare del Primo Maggio sarà il lavoro a portare fuori il paese dall’emergenza dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnovando per la festa dei Lavoratori l’appello all’unità hanno salvato l’Italia è il momento di sbloccare i licenziamenti dicono CGIL CISL e UIL serve un grande patto per il lavoro con una detassazione dei nuovi assunti e decontribuzione della nuova attività propone il segretario del PD Enrico Letta andiamo in Indiail paese registra nuovo record di morti 3689 24 ore apre la campagna di vaccinazione a tutta la popolazione adulta nonostante la carenza di dosi ma l’obiettivo per il paese da 1,3 miliardi di abitanti vaccinare i suoi 600 milioni di adulti sembra difficile da raggiungere diversi stati tra cui quello di Deli perché colpiti dalla pandemia avvertono le stanno finendo i vaccini da una è stato prorogato al 10 maggio è tutto grazie per averci seguito le news torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa