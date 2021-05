Ultime Notizie Roma del 02-05-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 2 maggio in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid e nel primo piano dobbiamo premere sulle classi over 60 per i quali la media di somministrazione è ancora Bassa lo dice il commissario per l’emergenza Francesco figliuolo aggiungendo quando saranno messi in sicurezza gli over 65 si aprirà la vaccinazione a tutte le classi d’età anche quelle produttive commentatore alberghiero intanto per il secondo giorno consecutivo l’Italia supera i 500.000 vaccinazioni in 24 ore arrivando ad oltre 20 milioni di dosi non dall’inizio Campania per domani Cambiano i colori delle regioni Valle d’Aosta Rossa Sardegna arancione con la Basilicata Puglia Calabria e Sicilia le altre tutte Gialle concentriamoci nel mantenere la quota di utilizzo del 90% delle cose a disposizione non c’è una dose che venga applicata dice il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e Lilia registra un nuovo record di morti 3689 in 24 ore apre la campagna di vaccinazione a tutta la popolazionestante la carenza di dosi l’obiettivo per il paese da 1,3 miliardi di abitanti vaccinare i suoi 600 milioni di adulti sembra difficile da raggiungere diversi stati tra cui quello di Deli per più colpiti dalla pandemia avvertono che i vaccini il clown è stato prorogato al 10 maggio Cambiamo argomento torniamo in Italia a Napoli anche questa mattina arresta solido il sangue di San Gennaro contenuto nella teca e mostrato dall’altare ma fedeli Al termine delle Celebrazioni eucaristiche in duomo già ieri non si era ripetuto il miracolo della liquefazione così come non era successo nemmeno a dicembre per la seconda volta consecutiva quindi non sia verificato il prodigio del sangue del patrono di Napoli chiusura andiamo negli Stati Uniti Kathleen Jenner candidata repubblicana governatore della California ed ex campione olimpico dichiarato sei donna trans nel 2015 ti dice contraria alla partecipazione delle ragazze transessuali negli sport femminili non è giusto dice alla testata TM è una questione di giustizia per questo mi oppongo alla partecipazione delle ragazze transbiologicamente macchine gli sport femminili che già diventato legge a marzo L’associazione degli Human Rights campaign la maggiore negli Stati Uniti per la difesa dei diritti della comunità lgbt in pieno di mettere gli stati che intendono adottare una legge simile è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa